Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η βροχή αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της στο GP Βελγίου.

Η Formula 1 επισκέπτεται το θρυλικό Σπα για το Grand Prix Βελγίου και η ευχή όλων μας είναι να δούμε τον αγώνα και τα επόμενα χρόνια στο καλεντάρι του σπορ. Ο αγώνας το 2021 αποδείχθηκε φιάσκο, καθώς ο Μαξ Φερστάπεν αναδείχθηκε νικητής κάνοντας μόλις δύο γύρους πίσω από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας.

Η βροχή πέρυσι έκανε την έναρξη του αγώνα απαγορευτική και απειλεί να επηρεάσει και το φετινό αγώνα. Όπως πάντα, ο καιρός στα δάση των Αρδεννών είναι ιδιαίτερα απρόβλεπτος και δεν είναι απίθανο να βλέπουμε βροχή σε ένα σημείο της πίστας και ήλιο στην άλλη πλευρά. Όμως όλα δείχνουν πως θα παίξει το ρόλο της στο αγωνιστικό τριήμερο.

Η πρόγνωση του καιρού για την Παρασκευή, κάνει λόγο για εμφάνιση της βροχής μετά το FP1, το οποίο θα διεξαχθεί υπό στεγνές συνθήκες. Η κατάσταση θα αλλάξει όμως στο FP2, στο οποίο αναμένεται να δούμε βροχή. Οι θερμοκρασία αέρα αναμένεται να είναι λίγο πάνω από τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Η βροχή θα συνεχιστεί όλο το βράδυ της Παρασκευής, μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Η πρόβλεψη όμως κάνει λόγο για στεγνό FP3, με τη θερμοκρασία αέρα να είναι κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου. Παρά το γεγονός πως η υγρασία θα παραμείνει σε πολύ υψηλά επίπεδα, η απειλή της βροχής έχει μειωθεί σημαντικά για τις κατατακτήριες δοκιμές και βρίσκεται στο 20%.

Την Κυριακή, που θα πραγματοποιηθεί το μεγάλο Grand Prix, η πιθανότητες να δούμε αγώνα υπό στεγνές συνθήκες υπερτερούν. Η υγρασία θα παραμείνει υψηλή, ενώ η θερμοκρασία αέρα θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα με τις δύο προηγούμενες ημέρες.

