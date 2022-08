O Τζακ Μίλερ ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών, για λογαριασμό της Ducati.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το Grand Prix Αυστρίας για την Ducati, με τον Τζακ Μίλερ να είναι άπιαστος και να εξασφαλίζει την 1η θέση στο FP1. O Αυστραλός ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος και με το 1:30,756 ήταν πάνω από μισό δευτερόλεπτο ταχύτερος του Ζοάν Ζαρκό που ακολούθησε. Στην 3η θέση βρέθηκε ο Ζοάν Μιρ της Suzuki, ενώ ο τελευταίος αναβάτης που ήταν στο ίδιο δευτερόλεπτο με τον Μίλερ ήταν ο Χόρχε Μαρτίν.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Φάμπιο Κουαρταραρό συμπλήρωσε την πρώτη 5άδα, μπροστά από τους Άλεξ Ρινς και Μπραντ Μπίντερ. Ο ταχύτερος αναβάτης της Honda ήταν ο Τακάκι Νακαγκάμι στην 8η θέση, ενώ την πρώτη 10άδα έκλεισαν οι Ενέα Μπαστιανίνι και Αντρέα Ντοβιτσιόζο.

Το FP1 μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για τη συνέχεια του αγωνιστικού τριημέρου. Η πρόβλεψη του καιρού κάνει λόγο για βροχή στο υπόλοιπο τριήμερο και δεν αποκλείεται τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής να ορίσουν το ποιος θα συμμετάσχει στο Q1 και στο Q2 στις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου.

Goalposts are being moved now! 👊



Slick tyres are the way to go 💨#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/O1JUVIKJv4