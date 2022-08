Ο Φινλανδός πήρε την πρώτη γεύση από το αυτοκίνητο που θα οδηγήσει το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Ο Κίμι Ράικονεν έχει αποσυρθεί από τη Formula 1 μετά το τέλος της περσινής χρονιάς αλλά σύντομα θα βρεθεί ξανά μέσα σε αγωνιστικό αυτοκίνητο. Ο Φινλανδός θα πάρει μέρος στον αγώνα του αμερικανικού πρωταθλήματος NASCAR -και μάλιστα στη μεγάλη κατηγορία Cup Series- στις 21 Αυγούστου, που θα γίνει στο Watkins Glen. Εκεί θα οδηγήσει για λογαριασμό της ομάδας Trackhouse Racing μια Chevrolet Camaro ZL1.

Kimi’s not messing around! https://t.co/fkTouK3NvD

Για να προετοιμαστεί για τον αγώνα αυτόν, ο Ράικονεν βρέθηκε στο VIRginia International Raceway, όπου πήρε την πρώτη γεύση από αυτοκίνητο NASCAR Next Gen. Πριν από αυτό είχε επισκεφθεί τον προσομοιωτή της Team Chevrolet ενώ είχε ενημερωθεί για τα δεδομένα αυτής της σειράς των αγώνων από τον Ντάνιελ Σουάρες, που θα είναι ομόσταβλός του το επόμενο Σαββατοκύριακο. Το τρίτο αυτοκίνητο της ομάδας θα οδηγεί ο Ρος Τσαστέιν.

Δεν θα είναι η πρώτη επαφή του Κίμι Ράικονεν με τον κόσμο του NASCAR. Ο πρωταθλητής F1 του 2007 είχε πάρει μέρος το 2011 σε έναν αγώνα της σειρά Xfinity Series (που είναι η δεύτερη τη τάξει στο NASCAR) και σε άλλον έναν αγώνα στο Truck Series με την ομάδα Kyle Bush Motorsports. Ήταν η μία από τις δύο χρονιές που ο Ράικονεν δεν έτρεξε στη Formula 1.

Kimi’s out here laying down some laps 💨 pic.twitter.com/UVIQ6K7Kbj