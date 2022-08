Ο Ζοάν Ζαρκό πήρε την pole position στο Σιλβερστον, εντυπωσική επιστροφή του Αλέιξ Εσπαργκαρό.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Μ. Βρετανίας στην πίστα του Σίλβερστον είχαν δύο μεγάλους πρωταγωνιστές: τον Ζοάν Ζαρκό της Pramac Ducati, που πήρε τη 2 φετινή του pole position συντρίβοντας το απόλυτο ρεκόρ πίστας και τον Αλέιξ Εσπαργκαρό της Aprilia, που επέστρεψε στην πίστα μετά από το τρομακτικό highside που είχε στο FP4 για να πάρει την 6η θέση. Στην πρώτη σειρά της εκκίνησης, δίπλα στον Ζαρκό, θα βρίσκονται ο αναγεννημένος Μάβερικ Βινιάλες και ο ταχύτατος Τζακ Μίλερ. Ο Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha θα ξεκινήσει από την 4η θέση.

Q1

Το «ορεκτικό» της περιόδου των κατατακτήριων ήταν το Q1, στο οποίο πήραν μέρος οι αναβάτες που στη συγκεντρωτική κατάταξη των ελεύθερων δοκιμών βρέθηκαν από την 11η θέση και κάτω. Μέσα σε αυτήν τη λίστα βρίσκονταν και οι τέσσερις Honda, τρεις από τις 4 Yamaha και οι 4 ΚΤΜ. Το έπαθλο φυσικά ήταν η διεκδίκηση των δύο πρώτων θέσεων που οδηγούν στην πρόκριση στο Q2.

O Ενέα Μπαστιανίνι, με την Gresini Ducati που έκανε αίσθηση χθες με τα φτερά που έχει στην ουρά, από νωρίς έγραψε έναν καλό χρόνο και ήταν ο πρώτος που ανέβηκε στην πρώτη θέση, με τον Μιγκέλ Ολιβέιρα να ακολουθεί από απόσταση, καθώς ήταν 3,5 δέκατα πιο αργός.

Ο χρόνος του Μπαστιανίνι δεν απειλήθηκε μέχρι το τέλος αλλά παρότι δεν χρειάστηκε τελικά ο Ιταλός τον βελτίωσε λίγο ακόμα στο τέλος. Η δεύτερη «προνομιούχος» θέση πήγε τελικά στον Μάρκο Μπεζέκι της VR46 Ducati, ο οποίος στα τελευταία δευτερόλεπτα έκανε έναν πολύ καλό γύρο για να εξασφαλίσει την παρουσία του στο Q2.

Q2

Στο ξεκίνημα του Q2 όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στο γκαράζ της Aprilia και στον Αλέιξ Εσπαργκαρό. Ο Ισπανός λίγο νωρίτερα, στο FP4, είχε ένα τρομακτικό highside, ενώ κινούταν με ταχύτητα άνω των 160 χλμ/ώρα. Απομακρύνθηκε από το σημείο με φορείο, αλλά οι εξετάσεις του στο ιατρικό κέντρο της πίστας δεν έδειξαν κάτι πολύ σοβαρό και κρίθηκε ικανός να τρέξει στο Q2.

Another angle for that high side 👀



Relieved to see @AleixEspargaro back on his bike for Q2 💪#BritishGP 🇬🇧 | #MotoGP 🎥https://t.co/exXTUHlZfo August 6, 2022

Ο Φάμπιο Κουαρταραρό με τη Yamaha έδειξε νωρίς τις προθέσεις του, ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση αλλά τόσο ο Μίλερ όσο και ο Βινιάλες των ακολουθούσαν από κοντά. Ιδιαίτερα ο Μίλερ, στην πρώτη γρήγορη προσπάθεια ήταν μόλις 1 χιλιοστό πιο αργός. Πολύ γρήγορες ήταν και οι Pramac Ducati, με τον Μαρτίν στην 4η θέση και τον Ζαρκό στην 6η.

Ο Εσπαργκαρό αποδείχτηκε «σκληρό καρύδι» και -έστω και κουτσαίνοντας- ανέβηκε στη μοτοσικλέτα της Aprilia για να πάρει μέρος στις κατατακτήριες και να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορούσε, αλλά στην πρώτη του προσπάθεια ήταν πάνω από 1,5 δευτερόλεπτο πιο αργός και έμεινε 12ος.

Οι αναβάτες επέστεψαν στα γκαράζ τους για ανασυγκρότηση και φρέσκο μαλακό πίσω ελαστικό για να κάνουν την τελευταία και αποφασιστική προσπάθειά τους. Ο Αλέιξ Εσπαργκαρό ξεκίνησε πρώτος και έκανε το απίστευτο: έσπασε το απόλυτο ρεκόρ πίστας και ανέβηκε προσωρινά στην πρώτη θέση!

Στη συνέχεια ο χρόνος κατέβηκε ακόμα περισσότερο, καθώς πέντε αναβάτες κατάφεραν να κινηθούν ταχύτερα. Ο Ζοάν Ζαρκό πήρε την Pole position με έναν εκπληκτικό χρόνο, αφήνοντας στη 2η θέση τον Μάβερικ Βινιάλες και στην 3η τον Τζακ Μίλερ. Ο Κουαρταραρό τελικά έκανε τον 4ο χρόνο και θα έχει δίπλα του στη 2η σειρά της εκκίνησης τους Πέκο Μπανάια και Αλέιξ Εσπαργκαρό. Ακολούθησαν οι Μπεζέκι, Μπαστιανίνι, Μαρτίν, Μαρίνι, Ρινς και Μιρ.

Ο αγώνας της Κυριακής θα ξεκινήσει στις 3 μ.μ. ώρα Ελλάδας και αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

