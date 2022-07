Απογοητευμένος ήταν ο Μαξ Φερστάπεν από την ευκαιρία που έχασε στις κατατακτήριες δοκιμές στο Χανγκάρορινγκ να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ουγγαρίας δεν εξελίχθηκαν καθόλου ικανοποιητικά για τον Μαξ Φερστάπεν και τη Red Bull Racing. Ο Σέρχιο Πέρεζ αποκλείστηκε από το Q2, ενώ ο Ολλανδός πρωταθλητής στην τελευταία του προσπάθεια αντιμετώπισε πρόβλημα με τη μονάδα ισχύος του.

Ως αποτέλεσμα θα εκκινήσει το Grand Prix της Κυριακής από τη 10η θέση, κάτι το οποίο σίγουρα δεν περίμενε. Μετά το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών, ο Φερστάπεν δεν γνώριζε ποιο ακριβώς ήταν το πρόβλημα που του στέρησε την ευκαιρία να παλέψει για την pole position.

«Νομίζω πως κάναμε θετικές αλλαγές σήμερα. Οι μηχανικοί μας εδώ και στο εργοστάσιο ανέλυσαν πολλά δεδομένα. Αυτό είναι πολύ θετικό και το μονοθέσιο σήμερα ήταν καλύτερο στην οδήγηση. Με κάποιο τρόπο δεν μπορέσαμε να το δείξουμε στο Q3 λόγω του προβλήματος στον κινητήρα. Ακόμη δεν γνωρίζω ποιο είναι το πρόβλημα, πρέπει να μιλήσω στην ομάδα. Ελπίζω να λυθεί», ανέφερε ο 24χρονος στο F1 TV.

Σε ερώτηση που του τέθηκε αναφορικά με το πόσο θα τον επηρεάσει στον αγώνα της Κυριακής το πρόβλημα στον κινητήρα και ποια είναι η προσέγγισή του, ο Ολλανδός απάντησε: «Οι θερμοκρασίες στην πίστα θα είναι παρόμοιες με τις σημερινές. Είναι αρκετά δύσκολο το προσπέρασμα εδώ. Πρέπει να είμαστε υπομονετικοί, αλλά όλα μπορούν να συμβούν. Φέτος έχει αποδειχθεί πως πολλά είναι αυτά που μπορούν να αλλάξουν στον αγώνα».

Το θετικό για τον Φερστάπεν είναι το γεγονός πως o Τζορτζ Ράσελ εκκινεί από την 1η θέση, με τους Κάρλος Σάινθ και Σαρλ Λεκλέρ να βρίσκονται ακριβώς πίσω του.

Not our Saturday but we'll come back fighting tomorrow 👊 #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/jnikhplXQX