Απαισιόδοξος σχετικά με τις ελπίδες του στο Χανγκάρορινγκ είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Μαξ Φερστάπεν.

Το αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1 στην Ουγγαρία δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για τον Μαξ Φερστάπεν και τη Red Bull Racing. Οι φόβοι του πως θα υστερούν σε απόδοση έναντι της Scuderia Ferrari επιβεβαιώθηκαν, με την RB18 να μην μπορεί να ανταγωνιστεί την πρώτη ημέρα δοκιμών την F1-75.

Ο Ολλανδός δεν ήταν ευχαριστημένος με τη συμπεριφορά του μονοθεσίου του και είναι ιδιαίτερα απαισιόδοξος σχετικά με τις πιθανότητές του στο υπόλοιπο αγωνιστικό τριήμερο. Μετά από μία απογοητευτική Παρασκευή, ο Φερστάπεν εναπόθεσε τις ελπίδες του στον καιρό, διότι στο στεγνό οδόστρωμα η Ferrari έχει το πλεονέκτημα.

«Πιστεύω πως είναι αρκετά μπροστά μας και νομίζω πως θα είναι πολύ δύσκολο να τους κερδίσουμε. Θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε τη διαφορά και πρέπει να δούμε τι μας περιμένει αναφορικά με τον καιρό. Νομίζω υπό στεγνές συνθήκες δεν μπορούμε να τους ανταγωνιστούμε αλλά μπορεί στη βροχή, ποιος ξέρει», ανέφερε ο οδηγός της Red Bull Racing στο motorsport.com.

Το μεγάλο πρόβλημα της αυστριακής ομάδας στο Χανγκάρορινγκ είναι η εύρεση του κατάλληλου set-up, όπως αναφέρει ο Φερστάπεν: «Είναι αρκετά δύσκολα εδώ, αλλά το περιμέναμε. Απλά προσπαθούμε να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των στροφών υψηλής και χαμηλής ταχύτητας. Κάποιες φορές λειτουργούν τα πράγματα καλά, άλλες φορές δεν είναι εύκολο. Έχουμε δουλειά ακόμα να κάνουμε».

Σε τρεις αγώνες στο 2022 έχουμε δει την εμφάνιση της βροχής. Στις κατατακτήριες δοκιμές του αγώνα της Ίμολα, ο 24χρονος Ολλανδός είχε πάρει την pole position, στο Μονακό που ξεκίνησε υπό βρόχινες συνθήκες η Red Bull Racing κέρδισε τον αγώνα με τον Σέρχιο Πέρεζ, ενώ στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Μ. Βρετανίας, ο Φερστάπεν κατετάγη 2ος πίσω από τον poleman, Κάρλος Σάινθ.

Ακολουθήστε όλη τη δράση του Grand Prix Ουγγαρίας στο gMotion by Gazzetta, με LIVE στις κατατακτήριες και στον αγώνα.

RB18 x Sparks ✨ It's been a while 📸 #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/SwVfka0Djp