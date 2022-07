Ο Κάρλος Σάινθ ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix της F1 στην πίστα του Χανγκάρορινγκ.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το Grand Prix Ουγγαρίας για τη Scuderia Ferrari, με τον Κάρλος Σάινθ να ολοκληρώνει το FP1 στην κορυφή των χρόνων! O Ισπανός έγραψε το 1:18,750 με τη μαλακή γόμα ελαστικών και τοποθέτησε εαυτόν στην κορυφή της κατάταξης της πρώτης περιόδου ελεύθερων δοκιμών, όντας κάτι παραπάνω από ένα δέκατο του δευτερολέπτου ταχύτερος από τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing.

Εντυπωσιακό ήταν το γεγονός πως στο δεύτερο κομμάτι της πίστας, η F1-75 κέρδιζε σχεδόν τρία δέκατα του δευτερολέπτου από την RB18, κάτι που μπορεί να παίξει ρόλο τόσο στις κατατακτήριες, όσο και στον αγώνα. Μόλις επτά μονοθέσια ήταν στο ίδιο δευτερόλεπτο στην πρώτη περίοδο, ενώ στην πρώτη 10άδα είδαμε πέντε διαφορετικές ομάδες.

Ας δούμε αναλυτικά τι έγινε στο FP1 του Grand Prix Ουγγαρίας. Με το που άναψε το πράσινο φως στο τέλος του pitlane όλα τα μονοθέσια βγήκαν στην πίστα του Χανγκάρορινγκ για να πραγματοποιήσουν τα πρώτα τους περάσματα. Στα πρώτα λεπτά είδαμε και τις τρεις γόμες ελαστικών να χρησιμοποιούνται από τους οδηγούς. Οι θερμοκρασία αέρα ήταν στους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην πίστα ήταν στους 55.

Οι δύο οδηγοί της Ferrari και της Red Bull Racing είχαν τη μαλακή γόμα ελαστικών και μετά από τα πρώτα 15 λεπτά ο Σάινθ είχε το προβάδισμα με χρόνο στο 1:20,184. Η κορυφή της κατάταξης άλλαζε συνεχώς κάτοχο, με τον Λεκλέρ να κατεβαίνει στο 1:19,426 και τον Φερστάπεν να τον ακολουθεί όντας δύο δέκατα του δευτερολέπτου πιο αργός. Μέχρι εκείνο το σημείο μόνο ο Λάντο Νόρις της McLaren δεν είχε συμπληρώσει χρονομετρημένη προσπάθεια.

Πριν συμπληρωθούν 30 λεπτά στη διαδικασία, είδαμε τους πρώτους οδηγούς να βγαίνουν στην πίστα με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Πρώτος που έγραψε χρόνο ήταν ο Σουμάχερ, που σκαρφάλωσε στην 6η θέση. Αρκετά νωρίς βγήκαν και οι οδηγοί της Mercedes, με τον Ράσελ στην πρώτη του προσπάθεια να ανεβαίνει δεύτερος, ενώ ο Χάμιλτον ήταν ένα δέκατο του δευτερολέπτου πιο αργός - στην 5η θέση. Οι οδηγοί της γερμανικής ομάδας δεν μπόρεσαν να κάνουν νέα γρήγορη προσπάθεια, με κάθε γύρο τους να επηρεάζεται από λάθη ή κίνηση.

Στην πρώτη τους προσπάθεια με φρέσκο σετ ελαστικών, οι οδηγοί της Ferrari δεν κατάφεραν να βελτιώσουν τον ταχύτερο χρόνο τους. Ο Σάινθ στο δεύτερο γύρο του έγραψε τον ταχύτερο χρόνο στο 1:19,262. Ο Φερστάπεν όμως ήταν εκείνος που κατάφερε να ρίξει τα χρονόμετρα κάτω από το ένα λεπτό και 19 δευτερόλεπτα.

Ο Λεκλέρ προσπάθησε να απαντήσει αλλά ήταν ενάμισι δέκατο του δευτερολέπτου πιο αργός, όμως ο Σάινθ ήταν εκείνος που «έσπασε» το χρόνο του Ολλανδού με το 1:18,750.

Στα τελευταία 10 λεπτά, είδαμε κάποιους οδηγούς να επιστρέφουν στο γκαράζ τους, ενώ άλλοι ξεκίνησαν πρόγραμμα γύρων με γεμάτα ρεζερβουάρ. Αυτός που κυνήγησε χρόνους ήταν ο Νόρις, ο οποίος με μία φοβερή προσπάθεια σκαρφάλωσε στην 4η θέση όντας μισό δευτερόλεπτο μακριά από τον Σάινθ.

Μέχρι το τέλος της διαδικασίας δεν είδαμε κάποιον οδηγό να βελτιώνει την επίδοσή του, με τις ομάδες να συλλέγουν πολύτιμα δεδομένα για τη συνέχεια του τριημέρου. Η δράση συνεχίζεται στις 18:00 ώρα Ελλάδος με το FP2.

🏁 END OF FP1 🏁



TOP 10

Sainz

Verstappen

Leclerc

Norris

Russell

Perez

Hamilton

Ricciardo

Ocon

Alonso#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/0dPTwOlBMu — Formula 1 (@F1) July 29, 2022

Αποτελέσματα FP1 GP Ουγγαρίας

Φωτογραφίες: Scuderia Ferrari