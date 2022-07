Ο Ισπανός είναι υποστηρικτής της Ρεάλ Μαδρίτης και δεν αντέδρασε θετικά όταν είδε φανέλα της Μπαρτσελόνα!

Η αγάπη του Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ για το ποδόσφαιρο είναι γνωστή. Άλλωστε του αρέσει να αφήνει τις πίστες και να… πατάει χορτάρι, αγωνιζόμενος με την ποδοσφαιρική ομάδα των πιλότων της Formula 1, τη Nazionale Piloti.



Ήταν μάλιστα και ένας εκ των πρωταγωνιστών του πρόσφατου αγώνα της ενάντια στην All Star For the Children, στο περιθώριο του Grand Prix του Μονακό.





Τότε σας είχαμε μεταφέρει στιγμές που έκανε επίδειξη των ικανοτήτων του στον αγωνιστικό χώρο, αγωνιζόμενος άλλοτε έξω αριστερά, άλλοτε πίσω από τον σέντερ φορ κι άλλοτε στην κορυφή της επίθεσης. Όλα αυτά ενώ είναι ένθερμος υποστηρικτής της Ρεάλ Μαδρίτης – όπως κι ο συνονόματος πατέρας του και δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ράλλυ.

Αμφότεροι έχουν πολλάκις βρεθεί στο Στάδιο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, έχουν φωτογραφηθεί με αστέρια της ομάδας της Μαδρίτης και όπως καταλαβαίνετε, «αρρωσταίνουν» όταν βλέπουν μπλαουγκράνα.





Έτσι, όταν μία ομάδα θεατών προσέγγισαν τον Κάρλος για μία φωτογραφία ή ένα αυτόγραφο ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό του, ένας εξ αυτών του ζήτησε να υπογράψει πάνω σε φανέλα της Μπαρτσελόνα και συγκεκριμένα με το όνομα του Λιονέλ Μέσι!

Η δυσαρέσκεια του οδηγού της Scuderia ήταν εμφανής, μάλιστα φάνηκε πως ο συγκεκριμένος θεατής ήθελε να τον «τρολάρει» αφού του φώναξε «Forza Barca». O νικητής του Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας απάντησε με ένα «Forza Ferrari», συνοδευόμενο από μία διόλου ευγενική λέξη, ενδεικτική του εκνευρισμού του, πριν πατήσει γκάζι και αποχωρήσει.

vi giuro mi sto pisciando dalle risate ahshsh pic.twitter.com/ol8jgMDiNS — ali;charles! (@fevarless) July 26, 2022

Η επόμενη εμφάνιση του Σάινθ, με τα χρώματα της Ferrari κι όχι της… Μπαρτσελόνα, είναι την προσεχή Κυριακή, 31 Ιουλίου, στο Grand Prix Ουγγαρίας.



Φωτογραφίες: Scuderia Ferrari, Nazionale Piloti, Twitter/carlossainz55