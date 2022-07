Για πρώτη φορά η BMW M Hybrid V8 πάτησε πίστα για τις πρώτες της δοκιμές, με τη γερμανική εταιρία να επιβεβαιώνει ένα συναρπαστικό αγωνιστικό πρόγραμμα.

Το 2023 πλησιάζει και οι κατασκευαστές ετοιμάζονται πυρετωδώς για τη νέα εποχή των αγώνων αντοχής. Η BMW επιστρέφει μετά το 2000 στα μεγάλα σαλόνια των αγώνων αντοχής με τη νέα M Hybrid V8 να πραγματοποιεί τις πρώτες της δοκιμές στο Βαράνο Ντε Μελεγκάρι της Ιταλίας. Πρώτος οδηγός που βρέθηκε στο cockpit του αγωνιστικού ήταν ο Κόνορ Ντε Φιλίπι.

Το GTP αγωνιστικό αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στις 24 Ώρες της Daytona τον ερχόμενο Ιανουάριο, με την BMW να έχει πλήρη εμπλοκή στο πρωτάθλημα της IMSA το 2023. Όμως η γερμανική εταιρεία έκανε και μία αποκάλυψη που έδωσε μεγάλη χαρά σε πολλούς οπαδούς ανά τον κόσμο.

Επιβεβαίωσε πως το 2024 θα συμμετάσχει με εργοστασιακή ομάδα στο WEC και θα κάνει τη μεγάλη της επιστροφή στις 24 Ώρες Λε Μαν για πρώτη φορά μετά το 1999. Το γεγονός αυτό είναι ύψιστης σημασίας, μιας και ο αριθμός των ομάδων στην κατηγορία Hypercar αναμένεται να αγγίξει ή και να ξεπεράσει διψήφια νούμερα.

Ο CEO της BMW M, Φρανσίσκους Φαν Μελ, μίλησε για το νέο αγωνιστικό πρόγραμμα της εταιρείας: «Η απόφαση να αγωνιστούμε με την BMW M Hybrid V8 στην IMSA το 2023 και στο WEC το 2024 είναι ορόσημο για εμάς. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα παλέψουμε για τη νίκη στις 24 Ώρες Λε Μαν ως BMW M Motorsport και για πρώτη φορά στο WEC μετά από δεκαετίες. Η BMW M Hybrid V8 αντιπροσωπεύει το σημείο καμπής προς την ηλεκτροκίνηση για την BMW M. H IMSA και το WEC είναι οι τέλειες πλατφόρμες για να δείξουμε πώς θα είναι τα εξηλεκτρισμένα BMW M αυτοκίνητα στο μέλλον».

Το αγωνιστικό έχει σχεδιαστεί με βάση το βιβλίο κανονισμών LMDh. Χρησιμοποιεί σασί LMP2 της Dallara όπως ορίζουν οι κανονισμοί, διαθέτει έναν V8 κινητήρα και συνδυάζει ένα υβριδικό σύστημα που δίνει κίνηση στους πίσω τροχούς. Η συνολική του ισχύς ξεπερνά τους 800 ίππους, ενώ το βάρος του οριοθετείται στα 1.030 κιλά.

Το πρόγραμμα δοκιμών περιλαμβάνει εμφανίσεις σε διάφορες ευρωπαϊκές πίστες μέχρι το τέλος του έτους. Στο πρωτάθλημα της IMSA η Team RLL έχει αναλάβει το πρόγραμμα με την εργοστασιακή υποστήριξη της BMW M.

Με την BMW να ανακοινώνει την ένταξή της στο WEC στην κατηγορία Hypercar, η λίστα των ομάδων που θα αγωνιστούν το 2024 μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Μέχρι οι κατασκευαστές που έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους είναι οι εξής: Toyota, Ferrari, Peugeot, Glickenhaus, Porsche, Cadillac, Lamborghini (ντεμπούτο το 2024), Alpine (ντεμπούτο το 2024) και δεν αποκλείεται η λίστα αυτή να μεγαλώσει κι άλλο.

The #BMWMHybridV8 is ready and rolling: Joining @FIAWEC from 2024. See you in Le Mans!



