Porsche 911 GT3 RS: Έρχεται τον Αύγουστο έτοιμη για τις πίστες

Η σκληροπυρηνική έκδοση του εμβληματικού σπορ μοντέλου θα αποκαλυφθεί διαδικτυακά στις 17 Αυγούστου.

Μπορεί μία 911 να ξεπεράσει σε «αγριάδα» την GT3; Η Porsche απαντά καταφατικά και είναι έτοιμη να παρουσιάσει την 911 GT3 RS. Η κορυφαία έκδοση της 911 θα αποκαλυφθεί διαδικτυακά στις 17 Αυγούστου, με το πρόγραμμα εξέλιξής της στους δρόμους και τις πίστες να ολοκληρώνεται.

Η γερμανική μάρκα έδωσε στη δημοσιότητα μία φωτογραφία με το καμουφλαρισμένο αυτοκίνητο, το οποίο έχει δημιουργηθεί για χρήση – κυρίως – σε πίστες για εκδηλώσεις όπως track days. Η GT3 RS βασίστηκε εν μέρει και στις αγωνιστικές 911 RSR και 911 GT3 R GT.

«O εκρηκτικός και υψηλόστροφος 6κύλινδρος boxer κινητήρας των 4 λίτρων, με ισχύ περίπου 500 ίππων, έχει αποδειχθεί ιδανικός για αυτό το σκοπό», δήλωσε ο Αντρέας Πρόνιγκερ, Διευθυντής των μοντέλων GT της Porsche. «Για αυτό εστιάσαμε κυρίως στην αεροδυναμική και στο πλαίσιο του αυτοκινήτου».

