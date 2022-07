Στo στρατόπεδο της Red Bull Racing ανησυχούν πως η Scuderia Ferrari είναι σε θέση να αντλήσει περισσότερη απόδοση από τις αναβαθμίσεις που φέρνει στο 2022.

Η μάχη για το πρωτάθλημα της Formula 1 το 2022 έχει δύο πρωταγωνιστές, τη Red Bull Racing και τη Scuderia Ferrari. Οι δύο ομάδες έχουν κερδίσει όλους τους αγώνες που έχουν διεξαχθεί έως τώρα τη φετινή χρονιά και έχουν ξεχωρίσει από τις υπόλοιπες οκτώ.

Παρά το γεγονός πως τα λάθη και η έλλειψη αξιοπιστίας της ιταλικής ομάδας την έχουν φέρει με την πλάτη στον τοίχο, επιτρέποντας στον Μαξ Φερστάπεν να ανοίξει διαφορά 63 βαθμών στο πρωτάθλημα οδηγών έναντι του Σαρλ Λεκλέρ, η F1-75 δείχνει να είναι έστω και για λίγο, το ταχύτερο μονοθέσιο στην πίστα. Αυτό συμβαίνει λόγω του πολύ καλού ρυθμού εξέλιξης που έχουν στο Μαρανέλο, βρίσκοντας συνεχώς επιπλέον απόδοση στο μονοθέσιο.

Όπως αναφέρει το AMuS, η Ferrari κερδίζει περισσότερο έδαφος με κάθε αναβάθμιση που φέρνει στην πίστα έναντι της Red Bull Racing. Μάλιστα η αυστριακή ομάδα κάνει συνεχείς αλλαγές στο δάπεδο της RB18, κάτι το οποίο δείχνει προβληματισμό σχετικά με την κατεύθυνση στην εξέλιξη. Στην αντίπερα όχθη, το νέο πάτωμα που έφερε η ιταλική ομάδα στην F1-75 της έχει φέρει επιπλέον ταχύτητα απ’ ότι ανέμενε.

Τον κίνδυνο αυτό τον βλέπει ο σύμβουλος της Red Bull σε θέματα Formula 1 και motorsport, Χέμουτ Μάρκο, ο οποίος επέλεξε να εστιάσει στο γύρο του Κάρλος Σάινθ στο Q2: «Ο Σάινθ έκανε ένα γύρο στις κατατακτήριες που ήταν εκπληκτικός. Ήμασταν σε εκείνο το σημείο σχεδόν 1 δευτερόλεπτο πίσω. Αυτό μας βάζει σε σκέψεις για το αν μπορούν συχνά να κάνουν τέτοιους γύρους».

Επόμενος αγώνας είναι το Grand Prix Ουγγαρίας στις 29-31 Ιουλίου, με τον Φερστάπεν να πιστεύει πως η Ferrari θα είναι ταχύτερη. Από τη μεριά του, ο επικεφαλής της Scuderia, Ματία Μπινότο, έχει ως μοναδικό στόχο τη νίκη.

