Το γκαράζ της Mercedes-AMG είχε ξεχωριστό καλεσμένο τον πρωταθλητή του MotoGP, Φάμπιο Κουαρταραρό, την ημέρα του αγώνα της Formula 1 στο Πολ Ρικάρ.

Στο Grand Prix Γαλλίας η Mercedes-AMG πανηγύρισε το καλύτερο της φετινό αποτέλεσμα, με τους Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ να ανεβαίνουν στο βάθρο των νικητών. Αυτό ήταν το πρώτο διπλό βάθρο για τη γερμανική ομάδα από το Grand Prix Σαουδικής Αραβίας του 2021.

Για τον αγώνα αυτό η Mercedes είχε έναν κρυφό... εξωαγωνιστικό άσσο στο μανίκι της. Καλεσμένος της στο γκαράζ ήταν ο παγκόσμιος πρωταθλητής του MotoGP, Φάμπιο Κουαρταραρό, ο οποίος φαίνεται πως έφερε γούρι στην πρωταθλήτρια ομάδα κατασκευαστών του 2021. Όπως είναι λογικό, τα social media «γέμισαν» με φωτογραφίες του αναβάτη της Yamaha στο Πολ Ρικάρ.

Ο 23χρονος Γάλλος δεν έχασε μάλιστα την ευκαιρία που του δόθηκε και κάθισε στην W13 E Performance. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του MotoGP διαπίστωσε από πρώτο χέρι τι ακριβώς βλέπουν οι οδηγοί της Formula 1 από το cockpit και το πόσο διαφορετική είναι η οπτική γωνία σε σχέση με μία μοτοσικλέτα.

Nice to see you, @FabioQ20 ✌️



Sitting comfortably? 😁 Bit different to your view in @MotoGP 👀 pic.twitter.com/03syfcQF7A