O Παγκόσμιος Πρωταθλητής της F1 ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix του Πολ Ρικάρ.

Η Red Bull Racing πέρασε στην αντεπίθεση στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix Γαλλίας, με τον Μαξ Φερστάπεν να γράφει την ταχύτερη επίδοση. Ο Ολλανδός σημείωσε χρόνο 1:32,272 και ήταν περισσότερα από τρία δέκατα του δευτερολέπτου μπροστά από τον Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari.

Αντιστράφηκαν λοιπόν οι ρόλοι το Σάββατο το πρωί, με την αυστριακή ομάδα να παίρνει τα ηνία από την ιταλική όσον αφορά την απόλυτη ταχύτητα (σ.σ. χθες η Ferrari είχε κάνει το 2 στα 2). Συνολικά στην πρώτη 10άδα είδαμε επτά διαφορετικά μονοθέσια.

Ας δούμε αναλυτικά τι έγινε στο FP3 του GP Γαλλίας. Λίγα ήταν τα μονοθέσια που βγήκαν στην πίστα στα πρώτα λεπτά της διαδικασίας. Ο Σέρχιο Πέρεζ ήταν εκείνος που χρειαζόταν να βάλει γύρους με την RB18, μιας και είχε μία πολύ δύσκολη Παρασκευή. Μαζί με τον Φερστάπεν είχαν το 1-2 στα πρώτα λεπτά, όμως ο Ολλανδός ήταν σχεδόν οκτώ δέκατα ταχύτερος.

Έπρεπε να περάσουν 15 λεπτά ώστε να δούμε τα μονοθέσια των Ferrari στην πίστα, με τον Σάινθ να είναι στη μαλακή γόμα και τον Λεκλέρ στη σκληρή. Ενδιαφέρον είχε το γεγονός πως η Mercedes επέλεξε την πίσω αεροτομή υψηλής αεροδυναμικής απόδοσης στον Χάμιλτον, ο οποίος έχανε 1,5 δευτερόλεπτο στις ευθείες έναντι του Φερστάπεν. Ο teammate του, Τζορτζ Ράσελ, δυσκολευόταν επίσης με το χειρισμό της W13, εγκαταλείποντας δύο γρήγορες προσπάθειες.

Πλησιάζοντας στο πρώτο μισό του FP3, μόνο ο Μικ Σουμάχερ δεν είχε σημειώσει χρονομετρημένη προσπάθεια, ενώ ο Φερστάπεν ήταν ακόμη στην 1η θέση. Στη 2η θέση είχε ανέβει ο Σάινθ, ενώ εντυπωσιακός ήταν ο Μπότας με τον τέταρτο ταχύτερο χρόνο.

Με περίπου 25 λεπτά για το τέλος της διαδικασίας, είδαμε τον Χάμιλτον να βγαίνει στην πίστα με νέο σετ μαλακής γόμας. Ο Βρετανός βελτίωσε αλλά δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον χρόνο του Φερστάπεν που ήταν με τη μέση γόμα ελαστικών. Κάτι ανάλογο συνέβη και με τις δύο Ferrari λίγα λεπτά αργότερα, με τον Λεκλέρ να υπολείπεται του Ολλανδού κατά ένα δέκατο του δευτερολέπτου και αυτό, έχοντας θεωρητικά πιο γρήγορη γόμα ελαστικών.

Με 10 λεπτά να απομένουν για το τέλος, ο Σάινθ επέλεξε να κάνει δεύτερη γρήγορη προσπάθεια και με το 1:32,626 ανέβηκε προσωρινά στην 1η θέση. Όμως σε εκείνο το σημείο δεν είχαμε δει ακόμα μονοθέσιο της Red Bull Racing με τη μαλακή γόμα. Πρώτος ήταν ο Φερστάπεν στην πίστα και αμέσως με έναν εξαιρετικό χρόνο έγραψε το 1:32,272 και σκαρφάλωσε στην κορυφή της κατάταξης. Ο Πέρεζ από τη μεριά του δεν κατάφερε να βρεθεί εντός δευτερολέπτου από το χρόνο του teammate του.

Στα τελευταία λεπτά είδαμε ακόμη μερικούς οδηγούς να κάνουν χρόνο με τη μαλακή γόμα. Η ομάδα που αντιμετώπισε έντονα προβλήματα ήταν η Aston Martin, με τον Σεμπάστιαν Φέτελ να είναι απών από την πίστα στο δεύτερο μισό της διαδικασίας, λόγω μηχανικού προβλήματος. Εντυπωσιακός ήταν ο Άλεξ Άλμπον που είχε σκαρφαλώσει στην 8η θέση της κατάταξης πίσω από τον Φερνάντο Αλόνσο.

Σημαντικό στοιχείο στο FP3 ήταν η έλλειψη πρόσφυσης σε ορισμένα σημεία της πίστας, με αρκετούς οδηγούς να παραπονιούνται για τις συνθήκες.

Η δράση συνεχίζεται στις 17:00 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες δοκιμές. Μην χάσετε το LIVE του gMotion by Gazzetta από τις 16:40.

Αποτελέσματα FP3 GP Γαλλίας

Φωτογραφίες: Redbullcontentpool.om