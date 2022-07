Ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην πίστα Πολ Ρικάρ, με τον Σαρλ Λεκλέρ να ακολουθεί.

Δύο στα δύο για τη Scuderia Ferrari στις ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής στο Πολ Ρικάρ για το Grand Prix Γαλλίας, με τον Κάρλος Σάινθ να παίρνει τη σκυτάλη από τον Σαρλ Λεκλέρ στο FP2. O Ισπανός ήταν στην κορυφή της κατάταξης με το 1:32,527 και η διαφορά του από τον teammate του ήταν στο ένα δέκατο του δευτερολέπτου.

Αρκετά μακριά η Red Bull Racing, με τον Μαξ Φερστάπεν να είναι μισό δευτερόλεπτο πίσω από τους οδηγούς της ιταλικής ομάδας. Μάλιστα ο Ολλανδός είχε έντονα παράπονα από τη συμπεριφορά της RB18, με την αυστριακή ομάδα να έχει πολλή δουλειά μπροστά της. Θετικό της διαδικασίας ήταν το γεγονός πως είχαμε έξι διαφορετικές ομάδες στις 10 πρώτες θέσεις.

Ας δούμε αναλυτικά τι έγινε στο FP2 του Grand Prix Γαλλίας. Με την έναρξη της διαδικασίας είδαμε 13 μονοθέσια να ξεχύνονται στην πίστα για να κάνουν τα πρώτα τους χρονομετρημένα περάσματα. Η πλειοψηφία των οδηγών ήταν με τη μέση γόμα ελαστικών και μόνο οι Ρικάρντο, Στρολ και Λατίφι είχαν τη σκληρή γόμα. Όπως στο FP1, έτσι και στο FP2, οι θερμοκρασίες αέρα και πίστας ήταν πολύ υψηλές, με αυτή στον αέρα να είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου και στην πίστα στους 55 βαθμούς Κελσίου.

Μετά τα πρώτα 15 λεπτά πρώτος ήταν ο Λεκλέρ με χρόνο στο 1:34,182, με τον Ράσελ να τον ακολουθεί στη 2η θέση όντας 0,6 δευτερόλεπτα πιο αργός. Ο χρόνος του σε εκείνο το σημείο ήταν πολύ κοντά στον ταχύτερο της πρώτης περιόδου που είχε θέσει ο Μονεγάσκος. Ο Φερστάπεν στον πρώτο του γύρο στη διαδικασία κατάφερε να βελτιώσει την ταχύτερη επίδοση, αλλά μόλις για 10 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Όμως είχε έρθει η σειρά του Σάινθ να γράψει χρονομετρημένη προσπάθεια και με τη μαλακή γόμα έγραψε το 1:33,322 και ανέβηκε στην 1η θέση.

Μία πολύ τρομακτική στιγμή είχε ο Μικ Σουμάχερ στη στροφή 11. όταν έχασε τον έλεγχο του πίσω μέρους της VF-22 και λίγο έλλειψε να πέσει πάνω στον προστατευτικό τοίχο. Προβλήματα είχαν και στη Mercedes, με τους μηχανικούς να εργάζονται στο πάτωμα του μονοθεσίου του Τζορτζ Ράσελ που είχε υποστεί ζημιά, λόγω άτσαλου πατήματος σε κερμπ.

Λίγο πριν συμπληρωθεί το πρώτο μισό της διαδικασίας, είδαμε ακόμη περισσότερους οδηγούς να βγαίνουν με τη μαλακή γόμα. Ο Λεκλέρ ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή, όμως ο Σάινθ όντας σε τρομερή φόρμα με το 1:32,527 ανέβηκε στην 1η θέση. Ο Μονεγάσκος απάντησε αλλά ο δεύτερος χρόνος του ήταν κατά ένα δέκατο του δευτερολέπτου πιο αργός του teammate του. Απογοητευτική ήταν η πρώτη προσπάθεια του Φερστάπεν, ο οποίος ήταν μισό δευτερόλεπτο πίσω από τις Ferrari, με τον Ολλανδό να αναφέρει έντονη υποστροφή. Προβλήματα είχε και ο Πέρεζ, ο οποίος ήταν μόλις στη 10η θέση της κατάταξης.

Οι προσομοιώσεις κατατακτηρίων συνεχίστηκαν για αρκετή ώρα και αυτό δεν επέτρεψε στις ομάδες να μαζέψουν δεδομένα για το ρυθμό αγώνα. Από τα team radio της μετάδοσης, ήταν εμφανές πως η φθορά των ελαστικών ήταν έντονη και τα μονοθέσια συμπεριφέρονταν πολύ διαφορετικά σε σχέση με πριν. Όμως αυτό δεν απέτρεψε τις ομάδες από το να συλλέξουν πολύτιμα δεδομένα για τη συνέχεια του τριημέρου.

Carlos Sainz just has to bail out at Turn 8😖



Just over 5 minutes of FP2 remain...#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/NcNsCJv68s — Formula 1 (@F1) July 22, 2022

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 14:00 ώρα Ελλάδος με την τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Μην χάσετε τσ LIVE του gMotion by Gazzetta σε κατατακτήριες και αγώνα.

Αποτελέσματα FP2 GP Γαλλίας

Φωτογραφίες: Scuderia Ferrari