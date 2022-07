O Σαρλ Λεκλέρ ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην πίστα του Πολ Ρικάρ.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το Grand Prix Γαλλίας για τη Scuderia Ferrari, με τον Σαρλ Λεκλέρ να ολοκληρώνει στην κορυφή των χρόνων στο FP1. O Μονεγάσκος σημείωσε χρονό 1:33,930 και ήταν ταχύτερος για λιγότερο από ένα δέκατο του δευτερολέπτου από τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. Oι δύο οδηγοί, όπως όλα δείχνουν, θα συνεχίσουν τη μάχη τους στο Πολ Ρικάρ.

Πολύ υψηλές οι θερμοκρασίες στο Λε Καστελέ, ώθησε τις ομάδες σε ειδικά προγράμματα δοκιμών, όμως προς ώρας οι Ferrari και Red Bull Racing έχουν διαφορά ενός δευτερολέπτου από τον ανταγωνισμό.

Ας δούμε αναλυτικά τι έγινε στο FP1 του Grand Prix Γαλλίας. Με το που άναψε το πράσινο φως στο τέλος του pit-lane είδαμε τα πρώτα μονοθέσια να βγαίνουν στην πίστα για τα πρώτα τους περάσματα. Όλες οι γόμες ελαστικών της Pirelli έκαναν την εμφάνισή τους, με την κάθε ομάδα να ακολουθεί το δικό της πρόγραμμα. Στη διαδικασία αυτή οι ομάδες έπρεπε να διαχειριστούν και τις υψηλές θερμοκρασίες, με αυτή του αέρα να είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο οδόστρωμα είχαμε 56 βαθμούς Κελσίου.

Ο Φερστάπεν, έχοντας τη μαλακή γόμα, ήταν εκείνος που είχε την ταχύτερη επίδοση με το 1:34,991 μετά από τα πρώτα 15 λεπτά, με τον Πέρεζ να τον ακολουθεί στο 1-2 της Red Bull Racing. O Λεκλέρ με τη Ferrari ήταν σε εκείνο το σημείο οκτώ δέκατα του δευτερολέπτου πιο αργός, έχοντας την ίδια γόμα ελαστικών. Οι οδηγοί που έκαναν την guest εμφάνισή τους στο FP1 ήταν οι Νικ Ντε Βρις και Ρόμπερτ Κουμπίτσα, με τον Ολλανδό να είναι 7ος και ο Πολωνός στην τελευταία θέση μετά τα πρώτα 20 λεπτά.

Στο δεύτερο μισό της διαδικασίας είδαμε πολλά μονοθέσια με φρέσκο σετ μαλακής γόμας, ενώ την ίδια στιγμή η θερμοκρασία οδοστρώματος πλησίαζε τους 60 βαθμούς Κελσίου.

Στην 1η θέση ανέβηκε ο Σάινθ με χρόνο 1:34,268, όντας 78 χιλιοστά μπροστά από τον Φερστάπεν. Οι δύο οδηγοί της Mercedes δεν μπορούσαν να πλησιάσουν τους χρόνους των Red Bull και Ferrari, με τον Ράσελ να είναι σχεδόν 1 δευτερόλεπτο πίσω από την κορυφή και δύο δέκατα μπροστά από τον Ντε Βρις. O Φερστάπεν όμως απάντησε στη Ferrari και με ένα νέο γρήγορο γύρο στο 1:34,021 πήρε την 1η θέση, με τον Λεκλέρ να σκαρφαλώνει 2ος. Εντυπωσιακό ήταν το γεγονός πως η RB18 του Ολλανδού ήταν 12 χλμ/ώρα ταχύτερη στην ευθεία από τη Mercedes W13.

Αρκετοί ακόμη οδηγοί κατάφεραν να γράψουν ανταγωνιστικούς χρόνους, με τον Γκασλί να μπαίνει εντός της πρώτης 5άδας, ενώ ο Άλμπον είχε σημειώσει τον 8ο ταχύτερο χρόνο με τη Williams FW44. Σε ρηχά νερά είχαν κινούνταν μέχρι εκείνο το σημείο οι Alpine και Haas, έχοντας ως ταχύτερους οδηγούς, τον Αλόνσο στη 12η θέση για τη γαλλική ομάδα και τον Σουμάχερ στη 14η θέση για την αμερικανική ομάδα.

Λίγο πριν μπούμε στα τελευταία 10 λεπτά, ο Λεκλέρ με μία νέα γρήγορη προσπάθεια, έγραψε τον ταχύτερο χρόνο της διαδικασίας, στο 1:33,930. Από εκείνο το σημείο και μετά, μόνο οι Ζου και Στρολ βελτίωσαν το χρόνο τους, όντας όμως εκτός 10άδας.

Στο τέλος της διαδικασίας, είδαμε τις ομάδες να βγάζουν τους οδηγούς τους στην πίστα με πολλά καύσιμα ώστε να πάρουν ορισμένα δεδομένα ρυθμού αγώνα. Το FP1 ολοκληρώθηκε δίχως προβλήματα και τα βλέμματα πλέον στρέφονται στο FP2 που θα ξεκινήσει στις 18:00 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα FP1 GP Γαλλίας

Φωτογραφίες: Scuderia Ferrari