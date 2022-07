Την άποψή του για τη φετινή μάχη του πρωταθλήματος της Formula 1 ανάμεσα στους Σαρλ Λεκλέρ και Μαξ Φερστάπεν εξέφρασε ο πρώην οδηγός, Γκέρχαρντ Μπέργκερ.

To φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1 έχει δύο βασικούς πρωταγωνιστές που μάχονται για τον τίτλο, όπως ακριβώς συνέβη και την περασμένη χρονιά. Ο ένας είναι ξανά είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2021, Μαξ Φερστάπεν, ενώ απέναντι του έχει εφέτος τον Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari.

Οι δύο οδηγοί έχουν μονομαχήσει αρκετές φορές εντός πίστας, προσφέροντας άπλετες στιγμές δράσης. Όμως σύμφωνα με τον πρώην οδηγό των McLaren, Ferrari και Benetton, Γκέρχαρντ Μπέργκερ, ο Φερστάπεν έχει ένα πλεονέκτημα έναντι του Λεκλέρ.

«Ο Λεκλέρ με έχει εντυπωσιάσει με το ταλέντο του, με την ταχύτητά του στον ένα γύρο στις κατατακτήριες. Τα πάει εξαιρετικά. Αλλά στη διαχείριση τον αγώνων ο Μαξ (Φερστάπεν) έχει πλεονέκτημα. Είναι καταπληκτικός στον αγώνα, χρησιμοποιεί κάθε ευκαιρία. Είναι πολύ δυνατός στο προσπέρασμα, είναι πολύ δυνατός στις μάχες ρόδα με ρόδα και είναι πολύ δυνατός στο να διαβάζει τον αγώνα. Σε συνδυασμό με τη στρατηγική της Red Bull Racing, που είναι συνήθως εξαιρετική, τα ταχύτατα pit-stop της, νομίζω πως έχουν ένα ανίκητο πακέτο», ανέφερε ο Αυστριακός στο F1 Nation.

Ο 10 φορές νικητής αγώνα της Formula 1 μίλησε με θαυμασμό για την οδήγηση του Φερστάπεν, επέκρινε τον Λεκλέρ και δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον Λιούις Χάμιλτον: «Νομίζω πως ο Φερστάπεν είναι καλύτερος απ’ ότι πέρυσι. Το να κερδίσεις ένα πρωτάθλημα, παίρνει ένα μεγάλο βάρος πίεσης από πάνω σου. Ο Λεκλέρ έχει κάνει ένα-δύο λάθη φέτος που δεν έπρεπε να τα κάνει όταν κάποιος μάχεται σοβαρά για το πρωτάθλημα. Στην Ίμολα για παράδειγμα το λάθος στο σικέιν, απλά τερμάτισε και πήρε βαθμούς. Σε αυτό τον τομέα με εντυπωσιάζει ο Χάμιλτον. Ο Λιούις είναι πάντα εκεί και όποτε η πόρτα είναι ανοικτή, βρίσκεται στο βάθρο και παίρνει τους βαθμούς. Ο Λεκλέρ χρειάζεται λίγη παραπάνω εμπειρία, αλλά σίγουρα είναι ένας οδηγός που μπορεί να κερδίσει πρωταθλήματα».

Μετά από 11 αγώνες στο 2022, ο Φερστάπεν μετράει έξι νίκες έναντι τριών του Λεκλέρ, ενώ η μεταξύ τους διαφορά στη βαθμολογία είναι 38 βαθμοί. Οι δυο τους αναμένεται να δώσουν ακόμη περισσότερες μάχες στο Grand Prix Γαλλίας το τριήμερο 22-24 Ιουλίου.

