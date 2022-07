Σε μεγάλους μπελάδες μπήκε ο οδηγός της Aston Martin για τη συμπεριφορά του στη συνάντηση των οδηγών όπου τα έβαλε με τη διεύθυνση του αγώνα και αποχώρησε εκνευρισμένος.

Λίγο μετά το τέλος του Αγώνα Sprint του Grand Prix Αυστρίας, ο Σεμπάστιαν Φέτελ επισκέφθηκε το γραφείο των αγωνοδικών. Ο λόγος ήταν η συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχαν οι οδηγοί με τη διεύθυνση του αγώνα την Παρασκευή το βράδυ.

Οι αγωνοδίκες τιμώρησαν τον Φέτελ με πρόστιμο 25.000 ευρώ με αναστολή, καθώς αποχώρησε από τη συνάντηση δίχως να πάρει άδεια. Στο πόρισμα αναφέρεται πως ο Γερμανός οδηγός της Aston Martin αποχώρησε νωρίς από την αίθουσα, ενώ είχε ήδη δημιουργηθεί ένταση.

Επιπλέον οι αγωνοδίκες τονίζουν: «Οι οδηγοί δεν είναι ελεύθεροι να αποχωρήσουν όποτε οι ίδιοι το επιθυμούν, παραβιάζει την υποχρέωσή τους να βρίσκονται στη συνάντηση. Οι οδηγοί της Formual 1 είναι πρότυπα για όλους τους οδηγούς σε παγκόσμιο επίπεδο και κατά τη γνώμη των αγωνοδικών ο Φέτελ απέτυχε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες στη συγκεκριμένη περίπτωση».

Όπως αναφέρεται, ο Φέτελ συνάντησε το βράδυ της Παρασκευής τον Διευθυντή Αγώνα, Νιλς Βίτιχ, όπου ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. Μαζί με τους αγωνοδίκες συζήτησαν εκτενώς τα θέματα τα οποία τέθηκαν στη συνάντηση των οδηγών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης των οδηγών είναι παρών ο Διευθυντής Αγώνα και οι αγωνοδίκες. Φαίνεται πως η συζήτηση που ξεκίνησε την ένταση ήταν τα συνεχόμενα παράπονα των οδηγών για τις μη σταθερές αποφάσεις και τη διαφορετική στάση σε κάθε αγώνα σχετικά με τα όρια πίστας.

Μετά το Grand Prix Μ. Βρετανίας, υπήρξε έντονη συζήτηση σχετικά με ορισμένες μονομαχίες στους τελευταίους γύρους. Μάλιστα ο Φερνάντο Αλόνσο τόνισε πως ορισμένοι οδηγοί ευνοούνται από τους αγωνοδίκες, ενώ στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Αυστρίας, είδαμε τον Σέρχιο Πέρεζ να τιμωρείται για παραβίαση ορίων πίστας 3 ώρες μετά το ατόπημά του στο Q2.

