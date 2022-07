O νεαρός Γερμανός οδηγός της F1 εξέφρασε παράπονα για το γεγονός ότι η Haas δεν τον άφησε να μονομαχήσει με τον teammate του κατά τον αγώνα σπριντ της Αυστρίας.

Η μάχη του Μικ Σουμάχερ με τον Λιούις Χάμιλτον στους τελευταίους γύρους ήταν ό,τι καλύτερο είχε να παρουσιάσει ο αγώνας σπριντ στο Σπίλμπεργκ της Αυστρίας. Έπαθλο ήταν η 8η θέση που έδινε τον τελευταίο βαθμό. Τελικά κατέληξε στα χέρια του Βρετανού οδηγού της Mercedes-AMG, με τον Γερμανό να τερματίζει 9ος.

Ο γιος του επτάκις πρωταθλητή της Formula 1, Μίκαελ Σουμάχερ, εμφανίστηκε απογοητευμένος μετά τον τερματισμό, αφήνοντας αιχμές κατά της στρατηγικής της ομάδας του. O 23χρονος Μικ υπονόησε ότι η Haas ευνόησε τον teammate του, Κέβιν Μάγκνουσεν. Αφού χαρακτήρισε «διασκεδαστική» την μάχη με τον Χάμιλτον, δήλωσε: «Σήμερα θα μπορούσα να είμαι στους βαθμούς, για τον έναν ή τον άλλον λόγο όμως δεν μου το επέτρεψαν. Είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε».

