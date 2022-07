Η F1 επισκέπτεται το οροπέδιο του Σπίλμπεργκ και η Pirelli επέλεξε τις πιο μαλακές γόμες στη γκάμα της.

O μαγικός κόσμος της Formula 1 πατά ξανά γκάζι, δίχως διάλειμμα μετά το χορταστικό, ανατρεπτικό και συγκλονιστικό Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας. Πλέον η προσοχή είναι στραμμένη στην Αυστρία και συγκεκριμένα στο Red Bull Ring, όπου φιλοξενείται ο ενδέκατος γύρος του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Η πίστα στο οροπέδιο του Σπίλμπεργκ αποτελεί ένα αιχμηρό rollercoaster με μόλις δέκα στροφές και συνεχείς υψομετρικές διακυμάνσεις. Για τη μάχη στην καρδιά της Στυρίας, η Pirelli επέλεξε τις τρεις πιο μαλακές γόμες στη γκάμα της: C3 ως P Zero λευκή/σκληρή, C4 ως P Zero κίτρινη/μέση και C5 ως P Zero κόκκινη μαλακή.

Πέρυσι διεξήχθησαν δυο συνεχείς αγώνες στο Red Bull Ring, το Grand Prix Στυρίας και το Grand Prix Αυστρίας. Αμφότερα με τον Μαξ Φερστάπεν και τη Red Bull Racing στην κορυφή.

Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε την ίδια επιλογή γομών όπως στον δεύτερο περσινό αγώνα. Αυτή έγινε για να βοηθήσει το θέαμα, αυξάνοντας την πτώση απόδοσης λόγω θερμικής καταπόνησης και δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για προσπεράσματα. Σε αυτή την περίπτωση η ιδανική στρατηγική είναι αυτή των δυο αλλαγών: ένα πρώτο μέρος με τη μέση γόμα και μετά δυο μέρη με τη σκληρή γόμα. Φυσικά τόσο οι γόμες όσο και οι σκελετοί είναι διαφορετικοί φέτος.





Στην Αυστρία θα γίνει επίσης ο δεύτερος αγώνας σπριντ της σεζόν - ο πρώτος είχε γίνει στην Ίμολα και το Grand Prix Εμίλια Ρομάνια. Οπότε οι οδηγοί θα έχουν στη διάθεσή τους, αντί για 13 σετ ενός κανονικού Σαββατοκύριακου, μόνο 12 σετ. Αυτά θα είναι δυο σετ σκληρής γόμας, τέσσερα σετ μέσης γόμας και έξι σετ μαλακής γόμας. Επιπρόσθετα οι ομάδες θα έχουν στη διάθεσή τους, έξι σετ ενδιάμεσων ελαστικών Cinturato Green και τρία σετ βρόχινων ελαστικών Cinturato Blue σε περίπτωση βροχής που είναι πάντοτε πολύ πιθανή στους Στυριακούς λόφους.

Ο υπεύθυνος μηχανοκίνητου αθλητισμού της Pirelli, Mario Isola, είπε ενόψει του αγώνα στην Αυστρία: «H άσφαλτος στο Red Bull Ring έχει σχετικά χαμηλή πρόσφυση σε μια πίστα που δε φθείρει τα ελαστικά, έτσι μπορέσαμε να επιλέξουμε τα πιο μαλακά ελαστικά στη γκάμα μας. Αυτό μας βοηθά να επικεντρωθούμε στο θέαμα, σε μια πίστα που πολλές φορές στο παρελθόν έχει δώσει συναρπαστικούς αγώνες, χάρη στο μικρό μήκος της και στις κοφτές στροφές. Η ελκτική πρόσφυση και η σταθερότητα στο φρενάρισμα είναι κλειδί εδώ: Υπάρχει ρίσκο για μπλοκαρίσματα τροχών στις κατηφορικές περιοχές φρεναρίσματος. Η διατήρηση της απόδοσης των πίσω ελαστικών κατά τη διάρκεια του γύρου είναι καθοριστική για να έχεις σταθερή πρόσφυση. Οι διαθέσιμες γόμες ελαστικών δίνουν μια ποικιλία πιθανών στρατηγικών».

Μετά το τέλος του αγώνα, τέσσερις ομάδες θα παραμείνουν στο Σπίλμπεργκ για να πραγματοποιήσουν δοκιμές ελαστικών για λογαριασμό της Pirelli. McLaren και Williams θα πραγματοποιήσουν δυο μέρες δοκιμών, ενώ Alpine και Red Bull από μία.







Στο Gazzetta τα LIVE αρχίζουν από σήμερα, Παρασκευή 8 Ιουλίου. Το ραντεβού μας είναι στις 17.40 για τις Κατατακτήριες Δοκιμές!

Φωτογραφίες: Pirelli, Red Bull Content Pool