Ο οδηγός της Scuderia απαντά στις φήμες και κάνει λόγο για αλλαγές στη μεθοδολογία της ομάδας.

Μετά το Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας, όλος ο κόσμος μιλάει για τη Ferrari – για τους σωστούς και τους λάθος λόγους. Από τη μία κατέκτησε τη νίκη, την πρώτη μάλιστα στην καριέρα του Κάρλος Σάινθ, από την άλλη απέτυχε να εκμεταλλευτεί τα προβλήματα του Μαξ Φερστάπεν. Με τον Σαρλ Λεκλέρ να τερματίζει τελικά τέταρτος ενώ ο μεγάλος του αντίπαλος στη μάχη του τίτλου έβδομος, η μεταξύ τους διαφορά μειώθηκε κατά μόλις έξι πόντους.

Ειπώθηκαν πολλά για την αυτοκαταστροφική στρατηγική της Ferrari, μάλιστα τα ιταλικά μέσα έκαναν λόγο ακόμα και για επεισόδιο εντός των τειχών της. Όμως ο Λεκλέρ το διέψευσε κατηγορηματικά.





«Είναι ψέματα. Μακάρι να μη χρειαζόταν να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση αλλά μου την κάνουν παντού! Είμαστε πλήρως ενωμένοι. Αν υπήρχε απογοήτευση μετά το τέλος του τελευταίου αγώνα επειδή τερματίσαμε στην πρώτη και την τέταρτη θέση; Ναι, υπήρχε. Ήμασταν πολύ, πολύ χαρούμενοι που ο Κάρλος κέρδισε τον πρώτο του αγώνα; Ναι, ήμασταν, ειλικρινά! Αλλά προφανώς, όταν πριν το αυτοκίνητο ασφαλείας είσαι στο 1-2 και καταλήγεις στο 1-4, υπάρχει κάποια απογοήτευση. Δεν υπάρχει κάποιου είδους διχασμός στην ομάδα, αυτό είναι σίγουρο», είπε ο Μονεγάσκος στο motorsport.com.

Έπειτα, ο 24χρονος οδηγός μίλησε για όσα συνέβησαν στο Grand Prix του Σίλβερστον και μάλιστα ανέφερε πως στο στρατόπεδο της Ferrari προχώρησαν ήδη στη διαφοροποίηση κάποιων διαδικασιών.





«Σε προσωπικό επίπεδο, δεν νομίζω πως υπάρχει κάτι που θα μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Σε ομαδικό επίπεδο, νομίζω κάναμε ήδη κάποιες αλλαγές, όπως για παράδειγμα στον τρόπο επικοινωνίας κατά τη διάρκεια του αγώνα ώστε να είμαστε σε ετοιμότητα. Όταν υπάρχει αυτοκίνητο ασφαλείας, καλείσαι να πάρεις μία απόφαση. Αν δεν είσαι έτοιμος για αυτό, είναι πρόβλημα. Ως ομάδα λοιπόν, αλλάξαμε ήδη κάποια πράγματα αλλά δε θα εμβαθύνω σε λεπτομέρειες», σχολίασε ο Λεκλέρ.

Το καίριο ερώτημα σε αυτό τον τομέα είναι: Υπάρχει πλέον ξεκάθαρο Νο1 και Νο2 στην Ιταλική ομάδα; Ο ταλαντούχος οδηγός αρνήθηκε να χαρίσει… είδηση, λέγοντας: «Δεν είναι δικός μου ρόλος να πω κάτι για αυτό».

Είναι ρόλος του Ματία Μπινότο, του επικεφαλής της Scuderia. Εύλογα η συζήτηση πήγε και στον Ιταλό – πως όχι άλλωστε μετά το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο όπου ο 52χρονος μιλάει με αυστηρό ύφος στον οδηγό του και μάλιστα, με το δάκτυλο διδακτικά υψωμένο. Ο Λεκλέρ έδωσε μία διαφορετική διάσταση στο συμβάν: «Προφανώς υπάρχουν πολλές συζητήσεις για αυτό τις τελευταίες ημέρες. Ήταν πολύ θυμωμένος μαζί μου μετά το Σίλβερστον, διότι με είδε πολύ απογοητευμένο, πράγμα που εκείνος κατάλαβε. Ήθελε να διασφαλίσει πως ήμουν καλά και πως αντιλαμβανόμουν πως είχα κάνει κι εγώ φοβερή δουλειά δεδομένων των συνθηκών για εμένα μετά το αυτοκίνητο ασφαλείας».

Πειστικός ή όχι, αυτό είπε. Πρέπει επίσης να σημειωθεί πως οι δύο άνδρες συναντήθηκαν πριν ταξιδέψουν στην Ουγγαρία για τον ενδέκατο γύρο του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος. Ο διευθυντής της Ferrari ταξίδεψε στο Μονακό και δείπνησε με τον οδηγό του, με το φινάλε της βραδιά να απαθανατίζεται από τις κάμερες.

«Είναι κάτι που κάνουμε συχνά. Ήρθε στο Μονακό γιατί οι τελευταίοι πέντε αγώνες ήταν πολύ δύσκολοι για εμένα. Ήθελα να μείνω σπίτι, μακριά από όλα, να συγκεντρωθώ 100% σε αυτό το αγωνιστικό Σαββατοκύριακο», είπε ο Λεκλέρ.

Ο Μονεγάσκος γυρίζει σελίδα και το προσεχές Σαββατοκύριακο αγωνίζεται στο Red Bull Ring, όπου στο πλαίσιο του Grand Prix Αυστρίας, φιλοδοξεί να επιστρέψει στις νίκες.

