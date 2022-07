O Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing ήταν ο ταχύτερος στην τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην πίστα του Σίλβερστον.

Με έναν πολύ θετικό τρόπο εξελίχθηκε το FP3 του Grand Prix Μ. Βρετανίας για τη Red Bull Racing, με τον Μαξ Φερστάπεν να ολοκληρώνει τη διαδικασία στην κορυφή της κατάταξης. Ο Ολλανδός οδηγός σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1:27,901. Πίσω του βρέθηκε ο teammate του, Σέρχιο Πέρεζ, ο οποίος ήταν τέσσερα δέκατα του δευτερολέπτου πιο αργός.

Αρκετά μεγάλη ήταν η διαφορά από τις Scuderia Ferrari και Mercedes-AMG, καθώς στο FP3 η RB18 ήταν μισό δευτερόλεπτο μπροστά από τις F1-75 και W13 αντίστοιχα. Καμία άλλη ομάδα δεν έδειξε να έχει την ταχύτητα να απειλήσει τις τρεις κορυφαίες και η μάχη τώρα μεταφέρεται στις κατατακτήριες δοκιμές.

We're all set at Silverstone for FP3 👊



10 minutes until the Saturday action begins! 🤩

#BritishGP #F1 pic.twitter.com/5N4eoeM3SB — Formula 1 (@F1) July 2, 2022

Ας δούμε τι έγινε στο FP3 του Grand Prix Μ. Βρετανίας. Σε αντίθεση με τις περιόδους της Παρασκευής, οι οδηγοί πήραν το χρόνο τους για να βγουν στην πίστα. Τα μονοθέσια της Aston Martin ήταν τα πρώτα που βγήκαν από το pit lane ενώ ακολούθησαν οι οδηγοί της Alfa Romeo και της McLaren. Κανένας σε εκείνο το σημείο όμως δεν είχε τη μαλακή γόμα ελαστικών, με τη βροχή να απειλεί.

🚥 FP3 GREEN LIGHT 🚥



The final practice session of the weekend is under way! 🙌#BritishGP #F1 pic.twitter.com/hCiSgu8rz5 — Formula 1 (@F1) July 2, 2022

Με τη συμπλήρωση 10 λεπτών, είδαμε τους οδηγούς των Ferrari και Mercedes να κάνουν την εμφάνισή τους με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Ο Λεκλέρ κυριαρχούσε στα χρονόμετρα, με τους οδηγούς της γερμανικής ομάδας να είναι σε απόσταση αναπνοής. Όμως τους χώρισε ο Πέρεζ που είχε στο FP3 το ανανεωμένο πακέτο στην RB18 του.

Ο μόνος που δεν είχε σημειώσει χρονομετρημένη προσπάθεια ήταν ο Φερστάπεν, ο οποίος επέλεξε να κάνει αργά την εμφάνισή του. Αυτό όμως δεν τον εμπόδισε από το να κινηθεί με την πρώτη στο 1:28,541 και να ανέβει στην κορυφή της κατάταξης. Λίγο πριν συμπληρωθούν 30 λεπτά στη διαδικασία, ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing βελτίωσε τον ταχύτερο χρόνο στο 1:28,498 και πίσω του πλέον είχε τον Χάμιλτον, ο οποίος ήταν 0,199 δευτερόλεπτα μακριά του.

Οι δύο οδηγοί συνέχισαν να «σφυροκοπούν» τα χρονόμετρα, με τον Φερστάπεν να βελτιώνει στο 1:28,386, ενώ ο Χάμιλτον ήταν μόλις ένα δέκατο του δευτερολέπτου πίσω του.

Η βροχή έδειχνε μέσω των ραντάρ να απομακρύνεται από το Σίλβερστον και αυτό έδωσε την ευκαιρία στις ομάδες να συνεχίσουν κανονικά το πρόγραμμά τους. Στα τελευταία 20 λεπτά είδαμε και πάλι τους οδηγούς να βγαίνουν στην πίστα με φρέσκο σετ μαλακής γόμας ελαστικών.

Ο Φερστάπεν έγινε ο πρώτος οδηγός που κατέβηκε στο 1 λεπτό και 27 δευτερόλεπτα. Ο Λεκλέρ ήταν σχεδόν μισό δευτερόλεπτο πιο αργός, ενώ ο Ράσελ δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τον Χάμιλτον. Ο Πέρεζ κατάφερε να φέρει τη Red Bull Racing στο 1-2, ενώ από τη μεριά του ο Χάμιλτον δεν βγήκε με φρέσκο σετ ελαστικών.

Verstappen puts in a solid 1:27:901, the fastest time of the weekend so far ⏱️#BritishGP #F1 pic.twitter.com/buFx24jWMS — Formula 1 (@F1) July 2, 2022

Μέχρι εκείνο το σημείο, κανένας άλλος οδηγός δεν μπορούσε να μπει εντός του δευτερολέπτου από τον Φερστάπεν, με τις McLaren, Alfa Romeo, Haas και Alpine να έχουν από έναν οδηγό στη 10άδα. Δύσκολο ήταν το πρωινό σκέλος για την Aston Martin και την AlphaTauri, με τις δύο ομάδες να μην έχουν ανταγωνιστικούς χρόνους.

Μέχρι το τέλος του FP3 δεν είδαμε ιδιαίτερες αλλαγές στην κατάταξη, με τη Red Bull Racing να δείχνει να έχει το πάνω χέρι όσον αφορά την απόδοση. Ακολουθήστε όλη τη δράση της μάχης της pole position στο LIVE του gMotion by Gazzetta από τις 16:40 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα FP3 GP M. Βρετανίας

Φωτογραφίες: Redbullcontentpool.com