Ο διάσημος ηθοποιός είναι γνωστός για την αδυναμία που έχει στην ταχύτητα και την F1 ειδικότερα.

Έναν… υψηλό προσκεκλημένο έχει η Aston Martin F1 Team κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix Μεγάλης Βρετανίας. Όπως φάνηκε στους τηλεοπτικούς δέκτες, στο γκαράζ της βρετανικής ομάδας βρίσκεται ο Κίανου Ριβς.

Ο διάσημος Καναδός ηθοποιός λατρεύει την ταχύτητα και τους αγώνες και επισκέπτεται συχνά τα Grand Prix της Formula 1. Μάλιστα ο Ριβς θεωρείται ένας από τους ικανότερους (αν όχι ο ικανότερος) ηθοποιούς στη γρήγορη οδήγηση τόσο αυτοκινήτων όσο και μοτοσικλετών.

Μάλιστα ο Ριβς συναντήθηκε και με τον δις παγκόσμιο πρωταθλητή Μίκα Χάκινεν, ο οποίος έκανε σχετική ανάρτηση στο twitter, θυμίζοντας το δίλημμα «Κόκκινο χάπι ή μπλε χάπι» από το Matrix.





Red pill or blue pill? #f1 #BritishGP pic.twitter.com/dHxcH5RWAy

Όσο για τον CEO της F1, Στέφανο Ντομενικάλι, δεν έκανε λογοπαίγνια αλλά πόζαρε κι αυτός με τον διάσημο ηθοποιό.

Stefano Domenicali welcomes Keanu Reeves to qualifying day at the British Grand Prix #BritishGP #formula1 #KeanuReeves pic.twitter.com/pqV8rkT1RR