Το γράμμα του νόμου αλλάζει μεσούσης της σεζόν, τόσο στο πλαίσιο των τεχνικών όσο και των αγωνιστικών κανονισμών.

Η δεύτερη φετινή συνεδρίαση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, έβγαλε ειδήσεις αφού η FIA αποφάσισε να προχωρήσει άμεσα σε τροποποιήσεις των αγωνιστικών αλλά και των τεχνικών κανονισμών.

Με τα προβλήματα αξιοπιστίας που αντιμετωπίζουν οι ομάδες να είναι συνεχιζόμενα, συμφωνήθηκε μία βασική αλλαγή να αφορά στις μονάδες ισχύος. Συγκεκριμένα, οι ομάδες θα μπορούν πλέον να αλλάξουν PU υπό καθεστώς parc ferme – δηλαδή στο μεσοδιάστημα από την έναρξη των κατατακτήριων δοκιμών μέχρι την εκκίνηση του αγώνα.



