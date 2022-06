O Τζακ Μίλερ ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην πίστα του Άσεν.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το GP Ολλανδίας για την Ducati Corse, με τον Τζακ Μίλερ που είναι σε εξαιρετική φόρμα το τελευταίο διάστημα να ολοκληρώνει το FP1 στην πρώτη θέση. O Αυστραλός - σε βρόχινες συνθήκες που έκαναν το έργο όλων δύσκολο - κατάφερε να επικρατήσει. Με χρόνο 1:42,589 ήταν μόλις ένα δέκατο ταχύτερος του Ζοάν Μιρ της Suzuki.

Παρά το γεγονός πως είχαμε έντονη βροχόπτωση, οι διαφορές ανάμεσα στους αναβάτες ήταν μικρές. Συγκεκριμένα οι πρώτοι 14 ήταν στο ίδιο δευτερόλεπτο, όμως στις θέσεις αυτές δεν είδαμε κανέναν αναβάτη της Yamaha.

Ας δούμε τι έγινε στο FP1 του Grand Prix Ολλανδίας. Η βροχόπτωση είχε μεγάλη ένταση και στο ξεκίνημα του 45λέπτου δυσκόλεψε αρκετά τους αναβάτες. Όλοι βγήκαν στην αρχή ώστε να πάρουν αίσθηση της πίστας και των συνθηκών που επικρατούσαν. Άπαντες ήταν διπλά προσεκτικοί μιας και μία πτώση θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα ακόμα και έναν τραυματισμό.

Στα πρώτα λεπτά της διαδικασίας, στην κορυφή των χρόνων εναλλάσσονταν οι εργοστασιακοί αναβάτες της Yamaha με αυτούς της Ducati. Αυτός που ξεχώρισε στο πρώτο τέταρτο του FP1 ήταν ο Τζακ Μίλερ, ο οποίος με τα ελαστικά βροχής σημείωσε το 1:44,523. Οι αναβάτες δεν άργησαν να επιστρέψουν στα γκαράζ τους, αφήνοντας ελάχιστους να κάνουν περάσματα στο Άσεν.

Με δεδομένο πως η ένταση της βροχής δεν μειωνόταν, η μικρή συμμετοχή των αναβατών δεν απομάκρυνε το νερό από την πίστα. Ο Ζαρκό στον 13ο του γύρο κατάφερε να βελτιώσει αρκετά και ανέβηκε στη 2η θέση της κατάταξης. Φυσικά δεν έλειψαν οι πτώσεις, με τους Μπαστιανίνι, Άλεξ Μάρκεθ και Μπεζέκι να χάνουν και οι τρεις τον έλεγχο στη στροφή 1.

Στα τελευταία 10 λεπτά της διαδικασίας, είδαμε και πάλι όλους τους αναβάτες να βγαίνουν στην πίστα για να βελτιώσουν το χρόνο τους. Ο πρώτος που πήρε την πρωτοπορία από τον Μίλερ ήταν ο Μπανάια, με τους Βινιάλες και Πολ Εσπαργκαρό να τον ξεπερνούν.

Όμως ο Μίλερ δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και με το 1:43,069 σκαρφάλωσε και πάλι στην κορυφή της κατάταξης. Αυτός που τον πλησίασε αρχικά ήταν ο Ρινς όντας λίγα χιλιοστά πιο αργός του. Η κατάταξη άλλαξε ακόμη περισσότερο όταν οι Πολ Εσπαργκαρό, Αλέιξ Εσπαργκαρό και Μιρ μπήκαν στο παιχνίδι της πρωτιάς. Αυτός που στο τέλος κατάφερε να επικρατήσει ήταν ο Μίλερ με το 1:42,589, μπροστά από τον αναβάτη της Suzuki.

Η δράση συνεχίζεται στις 15:10 ώρα Ελλάδος με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην πίστα του Άσεν.

Αποτελέσματα FP1 GP Ολλανδίας

Φωτογραφίες: Michelin