Η γαλλική ομάδα δεν αποκλείει εντός της φετινής χρονιάς να καταφέρει να σκαρφαλώσει στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου.

Η ομάδα της Alpine είχε ένα από τα καλύτερα αγωνιστικά της τριήμερα στο Grand Prix Καναδά. Ο Φερνάντο Αλόνσο στις κατατακτήριες δοκιμές κατάφερε να πλασαριστεί στην πρώτη σειρά της εκκίνησης, όμως ο αγώνας του δεν εξελίχθηκε με τον ίδιο τρόπο.

Η κακή στρατηγική, η ατυχία, ένα πρόβλημα αξιοπιστίας και μία ποινή πέντε δευτερολέπτων έριξαν τον Αλόνσο στην 9η θέση στα τελικά αποτελέσματα. Η απόδοσή του εξέπληξε την ομάδα της Alpine, με τον επικεφαλής της, Ότμαρ Σαφνάουερ να μιλά με τα καλύτερα λόγια για τον Ισπανό.

«Ήταν φοβερός. Έφερε το μονοθέσιο στην πρώτη σειρά της εκκίνησης και ήταν πολύ δυνατός στην αρχή του αγώνα. Δυστυχώς είχε ορισμένα προβλήματα και έπεσε στην 7η θέση. Αν δεν είχαμε όμως το αυτοκίνητο ασφαλείας θα τερμάτιζε μία με δύο θέσεις πιο ψηλά», ανέφερε ο επικεφαλής της Alpine στο F1 Nation Podcast.

Με δεδομένη την εμφάνιση της ομάδας του στο μεγαλύτερο μέρος του αγωνιστικού τριημέρου, ο Σαφνάουερ δεν αποκλείει ένα μεγάλο αποτέλεσμα με τις κατάλληλες συνθήκες: «Αν είμαστε τυχεροί, η νίκη ή το βάθρο είναι πολύ πιθανά σενάρια. Αλλά θα είναι πολύ δύσκολο να καταφέρουμε να πιάσουμε και να προσπεράσουμε την ομάδα που είναι στην 3η θέση της βαθμολογίας. Αλλά αυτό που είναι πιθανό είναι μία νίκη ή ένα βάθρο».

Η Alpine μείωσε τη διαφορά της στο πρωτάθλημα κατασκευαστών από την Alpine στους 8 βαθμούς.

