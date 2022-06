Το αγώνας του Μοντρεάλ μάς χάρισε ορισμένα πολύ εντυπωσιακά προσπεράσματα.

Στο Grand Prix Καναδά του 2022 δεν είχαμε προσπέρασμα για τη νίκη παρά την εντυπωσιακή μάχη των Μαξ Φερστάπεν και Κάρλος Σάινθ, όμως είχαμε ανακατατάξεις για τις υπόλοιπες θέσεις. Από τον πρώτο γύρο βλέπαμε οδηγούς να μονομαχούν και άλλους να πραγματοποιούν παράτολμες κινήσεις.

Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG εκκίνησε από την 7η θέση και παρά το set-up υψηλής κάθετης δύναμης, δεν πτοήθηκε και κέρδισε αμέσως θέσεις. Ο Βρετανός οδηγός έκανε τρεις εντυπωσιακές «βουτιές» στη στροφή 10, με τις δύο να είναι στους οδηγούς της Haas και τη μία στον Έστεμπαν Οκόν της Alpine.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο και τα τρία προσπεράσματα του Ράσελ στον Καναδά.

Ακόμη ένα εντυπωσιακό προσπέρασμα ήταν αυτό του Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari στον Έστεμπαν Οκόν. Ο Μονεγάσκος εκκίνησε από τη 19η θέση και ήθελε να πραγματοποιήσει όσα περισσότερα προσπεράσματα μπορούσε, ώστε να μην χάσει πολλούς βαθμούς στο πρωτάθλημα. Μετά την αποχώρηση του αυτοκινήτου ασφαλείας, ο Λεκλέρ πέρασε αρχικά τον Φερνάντο Αλόνσο κι εν συνεχεία έκανε αυτήν την εντυπωσιακή προσπέραση στη στροφή 10 για να πάρει την 5η θέση στα τελικά αποτελέσματα.

Μπόνους, το απαιτητικό προσπέρασμα του Λιούις Χάμιλτον στον Οκόν, μετά την πρώτη του αλλαγή ελαστικών.

