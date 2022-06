Έναν αγώνα ανάκαμψης είχε ο Μονεγάσκος οδηγός της Scuderia Ferrari στο Μοντρεάλ, που αποδείχθηκε τελικά αρκετά δύσκολος.

Για πρώτη φορά στο 2022, ο Σαρλ Λεκλέρ δέχθηκε ποινή θέσεων στην εκκίνηση αγώνα, καθώς ξεπέρασε το όριο χρήσης μερών στη μονάδα ισχύος, σε σχέση με αυτό που ορίζουν οι κανονισμοί. Ο Μονεγάσκος αναγκάστηκε να εκκινήσει το Grand Prix Καναδά από τη 19η θέση και το έργο του μόνο εύκολο δεν ήταν. Ωστόσο, κατάφερε να τερματίσει στην 5η θέση, πίσω από τους δύο οδηγούς της Mercedes-AMG, τον Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ.

Δίχως όμως την εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας, είναι άγνωστο το αν θα μπορούσε να φτάσει (και να περάσει) τις δύο Alpine. Μετά τον αγώνα, ο 24χρονος δεν ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος με το αποτέλεσμά του, καθώς έπρεπε να παλέψει σκληρά για αυτό.

«Το τελευταίο μέρος του αγώνα ήταν διασκεδαστικό. Στο πρώτο μέρος είχα κολλήσει πίσω από τρενάκια DRS και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Στο μέσον του αγώνα είχα κολλήσει πίσω από τον (Έστεμπαν) Οκόν που είχε ελαστικά σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Στην έξοδο της στροφής 10 που τα ελαστικά κάνουν τη διαφορά, είχε πολύ καλή πρόσφυση και αυτό ήταν αρκετό για να με κρατήσει πίσω του. Έπρεπε να είμαι υπομονετικός και να σκέφτομαι το τέλος του αγώνα. Κάναμε την αλλαγή ελαστικών πιστεύοντας πως ξεμπερδέψαμε με την κίνηση πίσω μας, αλλά είχαμε αργό pit-stop και πέσαμε πίσω από ακόμα ένα τρενάκι DRS κι έτσι έπρεπε να ξανακάνουμε την ίδια δουλειά. Το τέλος το διασκέδασα, έπρεπε να είμαι πιο επιθετικός για να πάρω κάποιους βαθμούς και τερματίσαμε στην 5η θέση, την καλύτερη δυνατή δεδομένου του πώς εξελίχθηκε ο αγώνας», ανέφερε στο Sky Sports μετά το πέσιμο της καρό σημαίας.

Σε ερώτηση που του τέθηκε σχετικά με το ποια ομάδα έχει το ταχύτερο μονοθέσιο, δεδομένης της ταχύτητα της Red Bull Racing σε ρυθμούς αγώνα, o Μονεγάσκος απάντησε: «Δεν έχω ιδέα, δεν είδα κανένα μονοθέσιο της Red Bull στον αγώνα, ήταν πολύ μπροστά. Συνολικά είχα καλή αίσθηση και όταν συμβαίνει αυτό, πρόκειται για ένα καλό σημάδι. Αν ήταν αρκετό ή όχι για να κερδίσω τη Red Bull, δεν το ξέρω. Όλη τη σεζόν είμαστε πολύ κοντά και σήμερα θα ήμασταν ακόμα πιο κοντά».

Πλέον η διαφορά του από τον Μαξ Φερστάπεν στη βαθμολογία των οδηγών είναι στους 49 πόντους. Τουλάχιστον ο Μονεγάσκος στον αγώνα του Καναδά, αναδείχθηκε Driver of the Day για την εμφάνισή του.

Your @salesforce #F1DriverOfTheDay in Montreal...



It's @Charles_Leclerc, after a fight from the back of the grid to fifth! #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/1q22bkPbwQ