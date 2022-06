Τρομακτικό ατύχημα στη Formula Regional (vid)

Ο Πιέτρο Ντέλι Γκουάντι βγήκε ανέπαφος από τη συγκλονιστική έξοδό του στην πίστα του Ζάντφουρτ.

Από ένα τρομακτικό ατύχημα σημαδεύτηκε ο γύρος του πρωταθλήματος της Formula Regional European Championship by Alpine που έγινε στην πίστα του Ζάντφουρτ στην Ολλανδία.

Στον δεύτερο γύρο του δεύτερου αγώνα του αγωνιστικού τριημέρου, ο Πιέτρο Ντέλι Γκουάντι της RPM (Race Performance Motorsport) είχε επαφή με τον Έστεμπαν Μασόν της FA Racing. Το συμβάν έγινε στη στροφή «Hugenholtzbocht», την πρώτη της πίστας που μάλιστα είναι ένα σημείο που έχει και κλίση.

Bad accident, not for my fault... in race 2 on the second lap at #Zandvoort @FRegionalAlpine, but everything was fine. Once again so much bad luck pic.twitter.com/PzGg1Q0C7a