MotoGP, Γερμανία FP3: Συνεχίζει να σπάει το ρεκόρ πίστας ο Μπανάια

O Πέκο Μπανάια ήταν ο ταχύτερος οδηγός και στην Τρίτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην πίστα Σάχσενρινγκ, σημειώνοντας ακόμη ένα ρεκόρ πίστας.

Σε εξαιρετική φόρμα βρίσκεται η Ducati Corse στο Grand Prix Γερμανίας, με τον Πέκο Μπανάια να κυριαρχεί σε ακόμη μία περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Ο Ιταλός αναβάτης έσπασε δύο φορές το ρεκόρ πίστας και σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1:19,765. Στη μάχη της pole position μπορεί να είναι το μεγάλο φαβορί, όμως η διαφορά του από τον Αλέιξ Εσπαργκαρό της Aprilia ήταν μόλις 63 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Συνολικά πέντε μοτοσικλέτες της Ducati πήραν την απευθείας πρόκριση για το Q2 στις κατατακτήριες και μαζί τους θα έχουν δύο της Aprilia και από μία των Yamaha, Suzuki και Honda. Συνολικά οι πρώτοι 21 αναβάτες είχαν διαφορά μεταξύ τους ένα μόλις δευτερόλεπτο.

Ας δούμε αναλυτικά τι έγινε στο FP3 του Grand Prix Γερμανίας. Οι αναβάτες στα πρώτα λεπτά της διαδικασίας έκαναν αναγνωριστικούς γύρους και παράλληλα έκαναν αξιολόγηση των αλλαγών στις μοτοσικλέτες τους. Δεν είχαμε πολλή δράση, με κανέναν να μην κοιτά για το πρώτο τέταρτο να βελτιώσει το χρόνο του.

Έχοντας κάνει τις όποιες δοκιμές τους, ήταν η ώρα στα τελευταία λεπτά να επιχειρήσουν να βελτιώσουν τα περάσματά τους. Ο Αλέιξ Εσπαργκαρό ήταν ο πρώτος που έσπασε το ρεκόρ πίστας με κάτι παραπάνω από 10 λεπτά να απομένουν, ενώ στο δεύτερο του γύρο βελτίωσε ακόμη περισσότερο την επίδοσή. Ωστόσο δεν έπεσε κάτω από το 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα.

5 minutes to go and the speed is unbelievable 🤯



If you can't keep up, here are some beauty shots from today's session 🔥#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/84t2GAfoTZ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 18, 2022

Αυτός όμως που το κατάφερε ήταν ο Μπανάια της Ducati με το 1:19,833, ενώ στον επόμενο γύρο του βελτίωσε ακόμη περισσότερο, στο 1:19,765. Ο Μαρτίν κατάφερε να ανέβει στη 2η θέση, ενώ ο Κουαρταραρό σκαρφάλωσε στην 4η θέση. Με το χρονόμετρο να πλησιάζει το μηδέν, ήταν η ώρα για την τελευταία προσπάθεια των αναβατών.

Οι Εσπαργκαρό και Μίλερ ανέβηκαν στις θέσεις 2 και 3, ενώ πίσω τους ο Ζαρκό έγραψε ένα πολύ καλό πέρασμα. Οι τελευταίες στιγμές ήταν κρίσιμες, με τους αναβάτες της LCR Honda, Νακαγκάμι και Άλεξ Μάρκεθ να έχουν πτώσεις που προκάλεσαν κίτρινες σημαίες και κατέστρεψαν προσπάθειες άλλων αναβατών. Αυτό εξασφάλισε την απευθείας πρόκριση του Ιάπωνα στο Q2 αργότερα μέσα στην ημέρα.

What a ride for P1 👏@PeccoBagnaia leads the charge into Q2 with an incredible new lap record 🔥#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/C8Y031417W — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 18, 2022

Η δράση συνεχίζεται στις 14:30 με το FP4, ενώ οι κατατακτήριες δοκιμές είναι προγραμματισμένες για τις; 15:10 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα FP3 GP Γερμανίας

Φωτογραφίες: Michelin