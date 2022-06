O Μαξ Φερστάπεν είχε ξανά τον καλύτερο χρόνο στο Σιρκουί Ζιλ Βιλνέβ, με μικρή διαφορά από τον Λεκλέρ.

Η δράση στο Grand Prix Καναδά συνεχίστηκε με τον Μαξ Φερστάπεν να είναι ταχύτερος και στο FP2. O Ολλανδός της Red Bull Racing με τη μαλακή γόμα έγραψε το 1:14,127 και πήρε την 1η θέση, ωστόσο μόνο 81 χιλιοστά του δευτερολέπτου μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. O Μονεγάσκος μείωσε τη διαφορά, όμως το μεγάλο μειoνέκτημα της F1-75 είναι το τελευταίο κομμάτι έναντι της RB18 παραμένει.

Καλό πρόσωπο έδειξαν και στο οι Aston Martin και Alpine, έχοντας από έναν οδηγό εντός της πρώτης 5άδας στην κατάταξη. Θετικό για τις ομάδες ήταν το γεγονός πως η βροχή δεν ήρθε ποτέ και αυτό τους επέτρεψε να ακολουθήσουν τα προγράμματά τους δίχως προβλήματα.

🚥 GREEN LIGHT 🚥 We're under way for FP2! Follow along live 👉 https://t.co/LpbrMcwZ1c #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/iIzAj3xO14

Ας δούμε τι έγινε αναλυτικά στο FP2 του Grand Prix Καναδά. Τα περισσότερα μονοθέσια εμφανίστηκαν στην πίστα με το που ξεκίνησε η διαδικασία. Ο Μαξ Φερστάπεν είχε πολλά κέφια, καθώς με τη μέση γόμα έγραψε έναν πολύ ανταγωνιστικό χρόνο στο 1:15,618. Η μόνη ομάδα που δεν είχε βγει στην πίστα ήταν η Mercedes, με τους μηχανικούς να κάνουν εκτεταμένες αλλαγές στα μονοθέσια των Χάμιλτον και Ράσελ. Πρόβλημα είχε και το μονοθέσιο του Μπότας στα ηλεκτρονικά και καθυστέρησε να βγει στην πίστα.

Στις επιλογές ελαστικών, οι δύο Alpine και ο Λεκλέρ είχαν τη μαλακή γόμα, οι δύο Haas είχαν τη σκληρή γόμα και οι υπόλοιποι οδηγοί είχαν τη μεσαία γόμα ελαστικών.

O Φερστάπεν συνέχισε να βελτιώνει τον ταχύτερο χρόνο, κατεβάζοντας τα χρονόμετρα στο 1:14,532 .Ενδιαφέρον ήταν το γεγονός πως ο Αλόνσο ήταν ταχύτερος του Λεκλέρ με την ίδια γόμα ελαστικών. Όπως και στο FP1, έτσι και στο FP2, η Red Bull RB18 κέρδιζε τρία ολόκληρα δέκατα του δευτερολέπτου από τη Ferrari F1-75. Θετική ήταν η εμφάνιση των Aston Martin και στη δεύτερη περίοδο, με τους Φέτελ και Στρολ να βρίσκονται στις θέσεις 5 και 6.

Λίγο πριν συμπληρωθούν 30 λεπτά στη διαδικασία, ο Φερστάπεν φόρεσε τη μαλακή γόμα και κατέβασε τα χρονόμετρα στο 1:15,127. Ο Λεκλέρ ήταν μόλις 81 χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο αργός του Ολλανδού, ενώ ο Σάινθ ήταν δύο δέκατα πιο αργός. Αυτός που δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα ήταν ο Πέρεζ, ο οποίος δεν μπορούσε να βρεθεί εντός δευτερολέπτου από τον teammate του. Οι Aston Martin και Alpine συνέχισαν να δείχνουν καλό πρόσωπο, με τον Φέτελ στην 4η θέση, τρία δέκατα του δευτερολέπτου πίσω από τον Φερστάπεν, ενώ λίγα χιλιοστά πίσω του ήταν ο Αλόνσο.

Οι προσομοιώσεις κατατακτηρίων διήρκησαν μόλις ένα γύρο για την πλειοψηφία των ομάδων, καθώς η βροχή απειλούσε να εμφανιστεί αρκετά σύντομα. Για το λόγο αυτό οι προσομοιώσεις αγώνα επισπεύτηκαν. Μέχρι εκείνο το σημείο, μόνο ο Μπότας δεν είχε κάνει χρονομετρημένη προσπάθεια, με τα προβλήματα της Alfa Romeo να μην έχουν τελειωμό.



Μέχρι το τέλος της διαδικασίας δεν υπήρξαν αλλαγές στην κατάταξη, με τις ομάδες να ολοκληρώνουν τα προγράμματά τους. Ανησυχητικό για τη Mercedes ήταν το γεγονός πως ο Χάμιλτον παραπονέθηκε πως το μονοθέσιό του είναι πολύ δύσκολο στην οδήγηση. Ο Βρετανός έχει ένα εντελώς διαφορετικό στήσιμο στην W13 του σε σχέση με τον Τζορτζ Ράσελ.

📻 "We could expect some drops towards the end as well..." 🌧



"That's very lovely!" - Max 😆#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/jU0RA91d0Q