O επικεφαλής της Haas πιστεύει πως ορισμένα ΜΜΕ προσπαθούν να προκαλέσουν διχόνοια μεταξύ του Μικ Σουμάχερ και της ομάδας.

Δίχως αμφιβολία το 2022 είναι μία σεζόν που η Hass έχει ένα μονοθέσιο που μπορεί να διεκδικεί βαθμούς σε κάθε αγώνα. Όμως δεν είναι όλα ρόδινα, μια και ο Μικ Σουμάχερ δυσκολεύεται ιδιαίτερα με τη VF-22 και τα πολλαπλά ατυχήματά του έχουν επιφέρει ζημιές πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Μετά την πρόσφατη σύγκρουση με τις μπαριέρες στο Μονακό, υπήρξαν ορισμένα δημοσιεύματα που ήθελαν τον 24χρονο Γερμανό εκτός Haas την επόμενη χρονιά. Αυτό προκάλεσε τη δυσαρέσκεια της αμερικανικής ομάδας και του επικεφαλής της, Γκούντερ Στάινερ, που πιστεύει πως η ένταση έχει δημιουργηθεί από τα media.

«Η ομάδα διχάζεται έτσι. Όταν εξωτερικοί παράγοντες διαχωρίζουν την ομάδα, δεν κάνει καλό στον Μικ. Υπάρχει έντονη αναταραχή από τρίτους προς την ομάδα. Προσπαθώ να μην πιέζω τον Μικ. Ειπώθηκε πως εμείς φταίμε για όλα αλλά δεν το πιστεύω αυτό. Θέλουμε ο Μικ να πετύχει, είμαστε ομάδα, χρειάζομαι τον Μικ και ο Μικ χρειάζεται εμάς. Μαζί μπορούμε να γίνουμε δυνατοί. Αν δεν δουλέψουμε μαζί δεν θα τα καταφέρουμε. Πρέπει να πετύχουμε», ανέφερε ο Ιταλός στο γερμανικό Sky.

Ένας εκ των επικριτών του Στάινερ είναι ο θείος του Μικ Σουμάχερ, Ράλφ, ο οποίος εξέφρασε τις αντιρρήσεις του για τον τρόπο που λειτουργεί ο επικεφαλής της Haas: «Ο Στάινερ κάνει τη ζωή των οδηγών δύσκολη. Έχει έναν απολυταρχικό τρόπο διοίκησης μιας ομάδας που θυμάμαι από τότε που ήμουν εγώ στην ενεργό δράση. Αλλά έχει ξεπεραστεί ο τρόπος αυτός. Έχουν κάνει και οι δύο λάθη, τόσο η ομάδα όσο και ο Μικ».

Από τη μεριά του όμως ο Στάινερ δεν σκοπεύει να αλλάξει τον τρόπο που διοικεί: «Είμαι αυτός που είμαι και δεν πρόκειται να με αλλάξετε», λέει.

Έπειτα από οκτώ αγώνες στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1, μόνο ο Κέβιν Μάγκνουσεν έχει σκοράρει βαθμούς για την αμερικανική ομάδα, που βρίσκεται στην 8η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

