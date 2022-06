Στο στρατόπεδο της αυστριακής ομάδας πιστεύουν πως τα προβλήματα αξιοπιστίας της Scuderia Ferrari θα τις επιφέρουν σύντομα ποινές.

Με το χειρότερο τρόπο εξελίχθηκε το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν για τη Scuderia Ferrari. Η ιταλική ομάδα, είδε και τους δύο οδηγούς της να εγκαταλείπουν από μηχανικά προβλήματα, χάνοντας παράλληλα πολύτιμους βαθμούς στη μάχη του τίτλου. Έτσι, η Red Bull Racing έκανε το 1-2 και εκτόξευσε τη διαφορά στο πρωτάθλημα οδηγών και κατασκευαστών.

Η ατυχία της Ferrari ενδέχεται να της κοστίσει και μακροπρόθεσμα, με τον σύμβουλο της Red Bull σε θέματα Formula 1, Χέλμουτ Μάρκο, να δηλώνει πως περιμένει σύντομα ποινές για αλλαγή κινητήρα για τον Σαρλ Λεκλέρ.

«Θέλουμε μία δίκαιη μάχη. Ο Λεκλέρ τώρα θα βάλει τον τρίτο κινητήρα και θα χρειαστεί να αλλάξει μία ή δύο φορές κινητήρες μετά. Αναπόφευκτα θα έχει ποινές σύντομα», ανέφερε ο Αυστριακός στο Servus TV μετά το πέσιμο της καρό σημαίας στο Μπακού.

Επιπλέον ο Μάρκο αναφέρθηκε στο ρυθμό των δύο ομάδων και πιστεύει πως η RB18 έχει την υπεροχή σε ταχύτητα: «Από πλευράς απόλυτης ταχύτητας, ήταν ατυχές το γεγονός πως ο Λεκλέρ μπορούσε να πάρει το slipstream από τον Πέρεζ στους πρώτους γύρους. Ο Μαξ δεν είχε τη δυνατότητα να τον περάσει άμεσα. Μετά από τα pitstop είδαμε την εικόνα που περιμέναμε, ήμασταν το ταχύτερο μονοθέσιο σε ρυθμό αγώνα τελικά».

Πλέον η Ferrari βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο αναφορικά με τις ποινές για αλλαγή εξαρτημάτων, κάτι που αναμένεται να παίξει μεγάλο ρόλο στη μάχη του πρωταθλήματος. Την περασμένη χρονιά τόσο η Red Bull Racing με τον Μαξ Φερστάπεν, όσο και η Mercedes-AMG με τον Λιούις Χάμιλτον αναγκάστηκαν να δεχθούν ποινές στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος.

Win or lose. We’re in this together ❤️#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/U30J4pP6dO