Ο πρώην πρωταθλητής της F1 κατηγορείται και πάλι ότι καθυστερεί επίτηδες τους οδηγούς που βρίσκονται πίσω του.

Δύο εβδομάδες μετά το Grand Prix του Μονακό, και στο Αζερμπαϊτζάν το «τρενάκι» του Φερνάντο Αλόνσο έγινε αγαπημένο θέμα αντιπαράθεσης στα social media. Ο Ισπανός οδηγός της Alpine βρέθηκε στο στόχαστρο τόσο συναθλητών του όσο και πρώην οδηγών της Formula 1, οι οποίοι τον κατηγορούν ότι εσκεμμένα καθυστερεί τα μονοθέσια που ακολουθούν.



Πιο επικριτικός από όλους ήταν ο Άλεξ Άλμπον. Ο οδηγός της Williams ζήτησε την τιμωρία του πρώην πρωταθλητή της F1, καθώς υποστηρίζει ότι του κατέστρεψε την προσπάθεια στο πρώτο σκέλος των κατατακτήριων δοκιμών.

«Αυτός ο τύπος πρέπει να τιμωρηθεί. Είναι γελοίο αυτό που συμβαίνει. Το έκανε σε όλο το γύρο. Οδηγούσε επίτηδες αργά. Ήταν τόσο προφανές, με τον τρόπο που βγήκε από την πίστα. Ήταν γελοίο. Φρέναρε πολύ νωρίς και μετά βγήκε από την πίστα», ήταν τα λόγια του 26χρονου Ταϊλανδού.

Απαντώντας στα παράπονα των άλλων οδηγών, ο Αλόνσο υποστήριξε ότι αν έβγαιναν στην πίστα ένα λεπτό νωρίτερα θα ήταν μπροστά από αυτόν: «Το Q1 ήταν γενικά χαοτικό, βγήκα στην πίστα με χρησιμοποιημένο σετ ελαστικών και ήμουν πιο αργός. Αλλά αυτό είναι το Μπακού».

A frustrating end to qualifying for Alex Albon The Williams driver and Fernando Alonso give their takes on the Q1 incident #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/3iPp9XJJ8M

Αλλά και ο πρωταθλητής του 1996, Ντέιμον Χιλ, ήταν επικριτικός κατά του Αλόνσο. Χωρίς να τον κατονομάζει, κατηγόρησε τον Ισπανό για το ρυθμό που ακολουθεί, ανεβάζοντας στο λογαριασμό του στο twitter μία εικόνα.



Σε αυτήν απεικονίζονται με κουκίδες τα μονοθέσια στο σιρκουί του Μπακού, με αυτό του Αλόνσο μπροστά και τα υπόλοιπα να αποτελούν… βαγόνια στο «τρένο» του Ισπανού.

I'm going to show you a picture and I want you to tell me what you see. #f1 pic.twitter.com/S9o8g7rz19