O Σαρλ Λεκλέρ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην πίστα του Μπακού.

Αλλαγή σκηνικού στο FP2 του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, με τον Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari να είναι ο ταχύτερος. Η ιταλική ομάδα με τη νέα πίσω αεροτομή έδειξε να έχει το πάνω χέρι, με τον Μονεγάσκο να γράφει χρόνο 1:43,224 και να παίρνει την 1η θέση. Πίσω του ακολούθησαν οι δύο Red Bull Racing των Σέρχιο Πέρεζ και Μαξ Φερστάπεν, οι οποίοι ήταν κάτι παραπάνω από δύο δέκατα πίσω από την F1-75.

Οι δύο ομάδες έχουν ένα άνετο προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού, με τον Φερνάντο Αλόνσο να είναι ο μοναδικός που μπήκε εντός ενός δευτερολέπτου από το χρόνο του Λεκλέρ. Μάλιστα, η Alpine έχει το ταχύτερο μονοθέσιο στις ευθείες, κάτι που θα παίξει μεγάλο ρόλο την Κυριακή στον αγώνα.

Ας δούμε τι έγινε στο FP2 του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν. Με το που άναψε το πράσινο φως στο τέλος του pitlane, o Κάρλος Σάινθ ήταν αυτός που βγήκε πρώτος στην πίστα με τη νέα πίσω αεροτομή χαμηλής κάθετης δύναμης της Ferrari. Μόνο ο Μαξ Φερστάπεν ήταν καθηλωμένος στο γκαράζ της ομάδας του, με τους μηχανικούς να εργάζονται στην πίσω αεροτομή της RB18.

Όλες οι ομάδες πλην της McLaren ξεκίνησαν με τη μέση γόμα ελαστικών και εκμεταλλευόμενες τις πιο χαμηλές θερμοκρασίες, προσπάθησαν να ρίξουν τους χρόνους. Μετά από 10 λεπτά στο FP2, o Λεκλέρ είχε τον ταχύτερο χρόνο στο 1:43,806, όντας πάνω από 1 δευτερόλεπτο ταχύτερος του Αλόνσο που τον ακολουθούσε. Ο ταχύτερος γύρος σε σχέση με το FP1 είχε κατέβει κατά ενάμισι δευτερόλεπτο.

Οι οδηγοί της Red Bull, δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν το χρόνο του Λεκλέρ, με τον Φερστάπεν να υπολείπεται μόλις 30 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ο Ολλανδός μάλιστα ήταν εκείνος που ανέβηκε στη 2η θέση, μπροστά από τον teammate του, Πέρεζ. Αυτός που συνέχισε να δυσκολεύεται ήταν ο Σάινθ που δεν μπορούσε να πλησιάσει το ρυθμό του ομόσταυλού του.

Λίγο πριν συμπληρωθούν 30 λεπτά στη διαδικασία, είδαμε τους πρώτους οδηγούς με τη μαλακή γόμα ελαστικών να βγαίνουν να γράψουν γρήγορα περάσματα. Ο πρώτος ήταν ο Φέτελ, ενώ πίσω του ακολούθησαν οι οδηγοί των Mercedes, McLaren, Alpine και AlphaTauri. Ταχύτερος στη μάχη του midfield ήταν ο Αλόνσο, όμως δεν μπόρεσε να μπει εντός του μισού δευτερολέπτου σε σχέση με τον Λεκλέρ.

Did anyone lose their bag? 👀



Carlos Sainz runs into it on track #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/Z7hHznRrac — Formula 1 (@F1) June 10, 2022

Όμως είχε έρθει η σειρά του Μονεγάσκου να επιχειρήσει να «κατεβάσει» τα χρονόμετρα και το έκανε γράφοντας το 1:43,224. Ο Πέρεζ ήταν δύο δέκατα πιο αργός, ενώ ο Σάινθ δεν κατάφερε να βελτιώσει την επίδοσή του.

Την πρώτη επαφή με τον τοίχο στη διαδικασία είχε ο Άλμπον, ο οποίος τραυμάτισε μάλιστα την εμπρός δεξιά ανάρτηση της FW44. Στα επόμενα λεπτά είδαμε επιπλέον λάθη από τους οδηγούς. Οι Λεκλέρ, Πέρεζ και Σουμάχερ βγήκαν εκτός πίστας σε σημεία φρεναρίσματος.

Alex Albon hits the wall in the kink at Turn 17 and has to visit the pits after picking up damage #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/eUyF9cysU1 — Formula 1 (@F1) June 10, 2022

Οι περισσότεροι οδηγοί είχαν επιστρέψει στα γκαράζ τους ώστε να προετοιμαστούν για προσομοιώσεις αγώνα. Ο μόνος που δεν είχε κάνει προσπάθεια με τη μαλακή γόμα ήταν ο Φερστάπεν και στο δεύτερο γύρο του κατάφερε να βελτιώσει, όμως έμεινε στην 3η θέση.

Μέχρι το τέλος της διαδικασίας δεν είχαμε άλλες αλλαγές στην κατάταξη, με τις ομάδες να επικεντρώνονται σε ρυθμό αγώνα. Οι δύο οδηγοί της Ferrari ήταν οι μοναδικοί που κινούνταν στο 1 λεπτό και 47 δευτερόλεπτα, δείχνοντας την υπεροχή του μονοθεσίου τους έναντι του ανταγωνισμού.

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 14:00 ώρα Ελλάδος με την τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν. Όλη η δράση του τριημέρου παίζει δυνατά στο gMotion by Gazzetta με LIVE στις κατατακτήριες και στον αγώνα.

Αποτελέσματα GP Αζερμπαϊτζάν FP2

Φωτογραφίες: Scuderia Ferrari