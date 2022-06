O Σέρχιο Πέρεζ ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών στους στενούς δρόμους του Μπακού, για λογαριασμό της Red Bull Racing.

Όπως ολοκληρώθηκε ο αγώνας στο Μονακό, έτσι ξεκίνησε και το αγωνιστικό τριήμερο του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, με τον Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull Racing να είναι ο ταχύτερος οδηγός στο FP1. O Μεξικανός οδηγός σημείωσε με ελαστικά μαλακής γόμας χρόνο 1:45,476 και πήρε την 1η θέση στη διαδικασία. Ήταν ταχύτερος κάτι παραπάνω από ένα δέκατο του δευτερολέπτου του Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari.

Οι δύο ομάδες παρουσίασαν σαφές προβάδισμα έναντι των υπολοίπων, καθώς το μονοθέσιο που ήταν πιο κοντά τους ήταν αυτό του Φερνάντο Αλόνσο στην 5η θέση. Ο Ισπανός ήταν ένα δευτερόλεπτο μακριά από την κορυφή. Η στροφή 15 έβαλε δύσκολα στους οδηγούς, με αρκετούς να χάνουν τα φρένα σε εκείνο το σημείο και άλλους να περνάνε ξυστά από τις μπαριέρες.

Ας δούμε τι έγινε στο FP1 του GP Αζερμπαϊτζάν. Με το που ξεκίνησε η διαδικασία των 60 λεπτών, όλα τα μονοθέσια βγήκαν στην πίστα για να κάνουν τα πρώτα τους περάσματα. Οι οδηγοί εξερευνούσαν τη διαδρομή και ήταν σημαντικό να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση. Η πρόσφυση ήταν μηδαμινή μέχρι εκείνο το σημείο και όσα περισσότερα περάσματα είχαμε, τόσο περισσότερο λάστιχο έμενε στη διαδρομή.

Ο Φερστάπεν ήταν στην κορυφή της κατάταξης, όμως πριν καν συμπληρωθούν 10 λεπτά, είχαμε το πρώτο συμβάν στην πίστα. Ο Μικ Σουμάχερ σταμάτησε το μονοθέσιό του στην πίστα, με διαρροή υγρού. Το Virtual Safety Car έκανε την εμφάνισή του για λίγα λεπτά μέχρι να απομακρυνθεί η VF-22 του Γερμανού.

Ο Φερστάπεν συνέχισε το κρεσέντο του γράφοντας νέα ταχύτερη επίδοση στο 1:46,932. Ο Λεκλέρ ήταν πιο αργός κατά 67 χιλιοστά του δευτερολέπτου, όμως ήταν με τη μέση γόμα σε αντίθεση με τον Ολλανδό που ήταν με τη μέση. Η ένταση του ανέμου ήταν πολύ έντονη και αυτό δυσκόλεψε τους οδηγούς. Εντυπωσιακά ήταν τα πλάνα από τη στροφή 15, με τα μονοθέσια να είναι χιλιοστά μακριά από τις μπαριέρες. Ο μόνος που είχε μικρή επαφή σε εκείνο το σημίο ήταν ο Στρολ.

Το Virtual Safety Car έκανε και πάλι την εμφάνισή του, όταν η Williams του Λατίφι ακινητοποιήθηκε λόγω μηχανικού προβλήματος στο δεύτερο κομμάτι. Όταν επιστρέψαμε σε συνθήκες πράσινης σημαίας, ο Φερστάπεν βελτίωσε ακόμη περισσότερο το χρόνο του στο 1:46,477, με τον Πέρεζ να τον ακολουθεί με διαφορά μόλις 68 χιλιοστών. Μέχρι να ολοκληρωθούν 30 λεπτά στο FP1, όλοι οι οδηγοί είχαν επιστρέψει στα γκαράζ τους για να κάνουν αλλαγές στο στήσιμο των μονοθεσίων τους. Θετική ήταν η εμφάνιση μέχρι εκείνο το σημείο των AlphaTauri στις θέσεις 4 και 5, ενώ αρκετά πίσω ήταν οι οδηγοί της Mercedes.

O Μάγκνουσεν ήταν ο πρώτος οδηγός που πέρασε στη μαλακή γόμα ελαστικών κι έγραψε την 7η ταχύτερη επίδοση, με τον Άλμπον να βελτιώνει όντας πλέον 9ος. Τα λεπτά περνούσαν και ήταν η σειρά και των υπόλοιπων οδηγών να βγουν στην πίστα να κάνουν νέα προσπάθεια.

Ο Φερστάπεν βελτίωσε στο 1:45,810 με τη μαλακή γόμα, όμως ο Πέρεζ ήρθε ακόμη ταχύτερος και σημείωσε το 1:45,476 για να ανέβει 1ος. Οι δύο οδηγοί της Ferrari δεν μπορούσαν να πλησιάσουν αυτούς της Red Bull Racing, με τον Λεκλέρ να είναι τρία δέκατα πίσω από την κορυφή, ενώ ο Σάινθ μισό δευτεόλεπτο. Η διαφορά από τις υπόλοιπες ομάδες ήταν τρομακτική, καθώς ο Χάμιλτον με τη Mercedes W13 υπολειπόταν 1,5 δευτερόλεπτο από τον χρόνο του Πέρεζ.

O Λεκλέρ επιχείρησε ακόμα μία προσπάθεια και βελτίωσε το χρόνο του για να ανέβει στη 2η θέση, ενώ ο Χάμιλτον μείωσε τη διαφορά στο 1,1 δευτερόλεπτο από την κορυφή. Η θετική εμφάνιση των AlphaTauri συνεχίστηκε, με τον Τσουνόντα να είναι στην 6η θέση και τον Γκασλί να είναι στην 8η θέση.

Στα τελευταία 10 λεπτά είδαμε τους οδηγούς να βγαίνουν με πολλά καύσιμα στην πίστα για να πάρουν μία γεύση από ρυθμό αγώνα. Το Grand Prix της Κυριακής θα πραγματοποιηθεί με παρόμοιες συνθήκες με αυτές του FP1, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Μόνο οι οδηγοί της Alpine επέλεξαν να κάνουν γρήγορες προσπάθειες, με τον Αλόνσο σε νεκρό χρόνο να γράφει την 5η ταχύτερη επίδοση.

Η δράση συνεχίζεται με το FP2 στις 17:00 ώρα Ελλάδος. Ακολουθήστε όλη τη δράση του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν στο gMotion by Gazzetta με LIVE στις κατατακτήριες δοκιμές και στον αγώνα της Κυριακής.

Αποτελέσματα FP1 GP Αζερμπαϊτζάν

Φωτογραφίες: Redbullcontentpool.com