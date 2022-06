H αμερικανική φίρμα έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες και τεχνικές λεπτομέρειες του αυτοκινήτου που θα αγωνιστεί στα κορυφαία πρωταθλήματα αγώνων αντοχής.

Στο πλαίσιο της εβδομάδας του αγώνα των 24 Ωρών του Λε Μαν, κάποιοι κατασκευαστές παρουσιάσουν τα νέα τους αγωνιστικά αυτοκίνητα που θα πάρουν μέρος στην κατηγορία Hypercar του WEC και την GTP της IMSA το 2023. Την αρχή έκανε η BMW με την αποκάλυψη του νέου M Hybrid V8 που θα κάνει ντεμπούτο την επόμενη σεζόν.

Σειρά είχε η Cadillac, η οποία έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες Project GTP Hypercar. Το νέο αγωνιστικό τρίτης γενιάς της αμερικανικής φίρμας έχει βασιστεί στους κανονισμούς LMDh και ο στόχος είναι να συνεχίσει τις επιτυχίες των προηγούμενων ετών. Το Project GTP Hypercar θα φορά έναν νέο 5,5 λίτρων V8 κινητήρα που θα συνδυάζει ένα υβριδικό σύστημα που δίνει επιπλέον δύναμη στους πίσω τροχούς.

Ο σχεδιασμός του είναι έργο των Cadillac Design, Cadillac Racing και της Dallara από την οποία έχει πάρει το σασί. Φέρει έντονα σχεδιαστικά στοιχεία της μάρκας, όπως τα εμπρός φωτιστικά σώματα που θυμίζουν σε μεγάλο βαθμό τα αυτοκίνητα δρόμου των Αμερικανών.

Μαζί με το αγωνιστικό, η Cadillac επιβεβαίωσε πως θα αγωνιστεί τόσο στο WEC, όσο και στο πρωτάθλημα της IMSA. Η Ganassi Racing θα συμμετάσχει με δύο αγωνιστικά και μετά από 22 χρόνια, η αμερικανική φίρμα θα επιστρέψει στις 24 Ώρες του Λε Μαν.

Οι δοκιμές του νέου Project GTP Hypercar αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο καλοκαίρι, ενώ το ντεμπούτο του θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ώρες της Daytona του 2023.

Δείτε το βίντεο της αποκάλυψης του νέου αγωνιστικού της Cadillac.

From dusk until dawn. The Project GTP Hypercar previews the 2023 race car, which will compete in the Rolex 24 At Daytona and the 24 Hours of Le Mans. #CadillacRacing #BEICONIC #LEMANS24 #IMSA #WEC pic.twitter.com/r1q3BdaZrB