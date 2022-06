Ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής δεν ενθουσιάζεται με τις νέες πίστες της F1 και προτιμά παραδοσιακές διαδρομές γεμάτες ιστορία.

Κόντρα στη σύγχρονη νοοτροπία της Formula 1 και την επέκτασή της σε σιρκουί πόλης, πηγαίνει ο Σεμπάστιαν Φέτελ. O Γερμανός διαφωνεί με τη στρατηγική που ακολουθεί το σπορ τα τελευταία χρόνια, καθώς προτιμά πίστες που αποτελούν πραγματική πρόκληση για τους οδηγούς.

Πρόσφατα ανακοινώθηκε πως η κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα πραγματοποιήσει αγώνα στο Λας Βέγκας από το 2023. Όμως ο οδηγός της Aston Martin δεν ενθουσιάζεται καθόλου με την προοπτική αυτή και ξεκαθάρισε πως θα προτιμούσε να αγωνιστεί στο θρυλικό Μπάθαρστ.

«Θα προτιμούσα να πάω στο Μπάθαρστ αντί του Λας Βέγκας. Πάρτε τα λεφτά που θα βάζαμε για το Βέγκας και επενδύστε τα σε σπουδαίες πίστες που υπάρχουν ήδη. Πιστεύω πως το Μπάθαρστ είναι μία τεράστια πρόκληση, είναι μία πίστα “τέρας”. Δεν έχω πάει ποτέ μου εκεί αλλά ελπίζω να το καταφέρω κάποια στιγμή», ανέφερε ο Φέτελ σε εκδήλωση της Aston Martin.

Το Μπάθαρστ είναι αγαπημένη πίστα αρκετών οπαδών και οδηγών αγώνων αλλά είναι άγνωστη στη Formula 1, καθώς δεν έχει πραγματοποιηθεί ποτέ αγώνας εκεί. Η διαδρομή της Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία είναι τύπου Grade 3 όσον αφορά τις προδιαγραφές ασφαλείας της FIA. Στη Formula 1 όλες οι πίστες είναι τύπου Grade 1. Στο Μπάθαρστ, στο Mount Panorama Motor Racing Circuit, πραγματοποιείται ο διάσημος αγώνας Bathurst 1000 για το πρωτάθλημα V8 Supercars και οι 12 Ώρες του Bathurst για το IGTC.

Όταν ρωτήθηκε να πει τη γνώμη του για το Λας Βέγκας, ο 34χρονος Γερμανός απάντησε: «Για να είμαι ειλικρινής, έχω πάει στο Βέγκας. Δεν μου άρεσε. Έχει πολύ κόσμο ο οποίος παρεκτρέπεται συνέχεια. Δεν έχω τίποτα με αυτό αλλά κάποια στιγμή το παρατραβάς. Το Βέγκας είναι ένα μέρος για ανθρώπους που ξεπερνούν τα όρια, σε σημείο που δεν είναι πια κάτι το αστείο».

Το Λας Βέγκας θα είναι η tρίτη πίστα που θα επισκεφθεί η Formula 1 στις ΗΠΑ από το 2023. Πριν από λίγες εβδομάδες επισκέφτηκε για πρώτη φορά το Μαϊάμι, που πλαισιώνει εφέτος τον αγώνα στο Τέξας, ο οποίος θα γίνει τον Οκτώβριο.

