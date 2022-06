O κόσμος της Formula 1 στέλνει τη δική του στήριξη στους πρόσφυγες που έχουν αναγκαστεί να αποχωριστούν τα σπίτια τους και τις οικογένειές τους.

Ο πόλεμος που ξέσπασε στις αρχές του 2022 με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει προκαλέσει πολλές αναταραχές σε παγκόσμιο επίπεδο. Εκτός από τον πληθωρισμό και τις μεγάλες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας, υπάρχει μία πολύ μεγάλη εισροή προσφύγων σε όλη την Ευρώπη από την Ουκρανία.

Όμως το ζήτημα δεν σταματά εκεί, μιας και περισσότεροι από 100 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αναγκαστεί σήμερα να φύγουν από τα σπίτια τους λόγω πολέμου που έχει ξεσπάσει στις χώρες τους. Δράσεις που προσφέρουν βοήθεια στους ανθρώπους που έχουν στερηθεί τα πάντα στη ζωή τους έχουν ξεκινήσει και το έργο τους γίνεται πλέον πιο έντονο από ποτέ. Η Ένωση Προσφύγων των Ηνωμένων Εθνών καλεί τον κόσμο στην προσπάθειά να προσφέρει φαγητό, νερό, στέγη, ιατρική περίθαλψη, την ευκαιρία για μόρφωση σε όλους αυτούς που έχουν αναγκαστεί να φύγουν από τα σπίτια τους.

Ένας εκ των θερμών υποστηρικτών της δράσης αυτής είναι ο επικεφαλής της Mercedes-AMG στη Formula 1, Τότο Βολφ, ο οποίος με μήνυμά του στα social media στήριξε την Ένωση Προσφύγων των Ηνωμένων Εθνών.

«Σας προσκαλώ να στηρίξουμε μαζί την προσπάθεια της Ένωσης Προσφύγων των Ηνωμένων Εθνών που ηγείται της προσπάθειας να προστατέψει όλους τους ανθρώπους που έχουν αναγκαστεί να φύγουν από τα σπίτια τους, οπουδήποτε, οποτεδήποτε. Υπάρχουν περισσότεροι από 100 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που έχουν φύγει από τον τόπο κατοικίας τους λόγω πολεμικών συγκρούσεων ή διώξεων. Πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν φύγει από τον πόλεμο στην Ουκρανία και είναι πλέον στην Πολωνία. Έχουν χάσει τα πάντα, τα σπίτια τους, την εκπαίδευσή τους, την οικογένειά τους και τους φίλους τους. Δεν υπάρχει πιο σημαντική στιγμή από αυτή για να σταθούμε δίπλα στους πρόσφυγες», ανέφερε ο Αυστριακός.

Whatever language you speak, Toto and UNHCR have one message: there has never been a more important time to stand #WithRefugees 💙 @refugees