Η γαλλική μάρκα θα λανσάρει ένα νέο αυτοκίνητο ελεύθερου χρόνου, το οποίο θα είναι διαθέσιμο και ως plug-in υβριδικό.

Το μυστήριο γύρω από το όνομα του νέου crossover της Peugeot λύθηκε, με τους Γάλλους να ανακοινώνουν την άφιξη του 408. Όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου που συνοδεύει τη φωτογραφία με τον αριθμό «408» πάνω από την μάσκα, το νέο μοντέλο «συνδυάζει τους κωδικούς ενός SUV με τη δυναμική fastback σιλουέτα». Η πλήρης αποκάλυψη του Peugeot 408 θα γίνει προς τα τέλη Ιουνίου.

Το 408 θα τοποθετηθεί ανάμεσα στο hatchback 308 και το SUV 3008, βασιζόμενο στην πλατφόρμα EMP2 και δανειζόμενο μηχανικά μέρη από το πρώτο. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα compact crossover, το οποίο θα τοποθετηθεί απέναντι στο Renault Arkana. Στο σχετικό tweet της Peugeot αναφέρεται ότι θα είναι διαθέσιμο και ως plug-in hybrid (PHEV), κάτι που σημαίνει ότι θα χρησιμοποιεί το υβριδικό σύστημα του 308.

Πέρα από τις δύο PHEV εκδόσεις με 180 και 225 ίππους, το Peugeot 408 αναμένεται να κυκλοφορήσει τόσο με τον 1.2 βενζινοκινητήρα όσο και με τον 1.5 diesel. Το 408 θα είναι ένα παγκόσμιο αυτοκίνητο, κάτι που σημαίνει ότι θα κυκλοφορήσει όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε άλλες αγορές.

You've been waiting 4 it. Prepare 4 the unexpected. New #Peugeot408 #PlugInHybrid pic.twitter.com/dIkivkrfTU