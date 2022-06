Η έκταση της ζημιάς στη Haas VF-22 του Γερμανού οδηγού μετά την έξοδό του στο GP Μονακό εξέπληξε αρκετούς οδηγούς του grid.

Το Grand Prix Μονακό για το 2022 ήταν ιδιαίτερα ανατρεπτικό και επεισοδιακό, με τη βροχή να παίζει τεράστιο ρόλο στην έκβασή του. Όμως δεν ήταν ο μόνος παράγοντας που επηρέασε τη διεξαγωγή του, μιας και το ατύχημα του Μικ Σουμάχερ έφερε τις κόκκινες σημαίες και την ολιγόλεπτη διακοπή του.

Ο Γερμανός οδηγός της Haas έχασε τον έλεγχο στις στροφές της πισίνας αφού είχε αλλάξει στα στεγνά ελαστικά. Σε εκείνο το σημείο κινούνταν με περισσότερα από 200 χλμ/ώρα και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπαριέρες. Το πίσω μέρος της VF-22 αποκολλήθηκε και πληθώρα θραυσμάτων σκορπίστηκαν στην πίστα.

Η έκταση της ζημιάς προκάλεσε την έκπληξη των οδηγών, με τον Φερνάντο Αλόνσο της Alpine να αναφέρεται επί του θέματος: «Η Formula 1 πρέπει να μάθει από αυτό. Ήταν ένα τεράστιο ατύχημα. Με τα μονοθέσια αυτά που ξεπερνούν τα 800 κιλά, η αδράνεια όταν χτυπάς στον τοίχο είναι πολύ μεγαλύτερη απ’ ό,τι στο παρελθόν».

Από τη μεριά του, ο Πιέρ Γκασλί της Scuderia AlphaTauri χαρακτήρισε σοκαριστικό το συμβάν: «Όταν είδα το κιβώτιο να έχει φύγει από το μονοθέσιο με σόκαρε. Πήρε λίγη ώρα να βγει η κόκκινη σημαία αλλά ήταν το σωστό. Εξεπλάγην όταν είδα το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας και όχι το κανονικό αυτοκίνητο ασφαλείας».

Ακόμη ένας οδηγός που αναφέρθηκε στην έξοδο του Μικ Σουμάχερ ήταν ο καλός του φίλος και μέντορας Σεμπάστιαν Φέτελ της Aston Martin, με τον Γερμανό να δηλώνει: «Χάρηκα όταν με ενημέρωσαν από τον ασύρματο πως ήταν καλά. Είναι τόσο εύκολο να κάνεις ένα λάθος. Δίχως αμφιβολία είναι ικανός για πολλά περισσότερα από όσα έχει δείξει μέχρι στιγμής».

Η τύχη δεν χαμογέλασε στη Haas ούτε στο Μονακό, με τον Κέβιν Μάγκνουσεν να εγκαταλείπει επίσης τον αγώνα. Η αμερικανική ομάδα παρέμεινε στην 8η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών μετά το τέλος του Grand Prix.

A dramatic crash for Mick Schumacher



Watch all the key moments from a dramatic race 🎥#MonacoGP #F1