«Italian job» στο Μουτζέλο με τρεις Ιταλούς αναβάτες να «κλειδώνουν» την πρώτη σειρά πάνω σε ιταλικές μοτοσικλέτες.

Οι Ιταλοί θεατές που πήγαν στο Μουτζέλο για να παρακολουθήσουν τις κατατακτήριες δοκιμές του GP Ιταλίας για το MotoGP δεν θα μπορούσαν να είναι πιο χαρούμενοι. Είδαν τους νεαρούς συμπατριώτες τους να κυριαρχούν και μάλιστα πάνω σε ιταλικές μοτοσικλέτες. Ο ρούκι Φάμπιο νι Τζιαναντόνιο με την Ducati της Gresini πήρε την πρώτη pole position της καριέρας του στο MotoGP ενώ στη 2η και 3η θέση βρέθηκαν άλλοι δύο νεαροί Ιταλοί. Ο επίσης ρούκι Μάρκο Μπεζέκι ήταν δεύτερος και ο Λούκα Μαρίνι ήταν 3ος, αμφότεροι οδηγώντας τις Ducati της Mooney VR46 Ducati, της ομάδας του Βαλεντίνο Ρόσι.

Q1

Η βροχή που ξεκίνησε να πέφτει στο Μουτζέλο κατά τη διάρκεια του FP4 άφησε την πίστα βρεγμένη και έτσι οι αναβάτες βγήκαν σε αυτή με βρόχινα ελαστικά στις μοτοσικλέτες τους. Σε μια περίοδο που συμμετείχαν αρκετά ονόματα που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στο Q1, όπως οι Μίλερ και Μάρκεθ, o καιρός έπαιξε το δικό του ρόλο.

Παρόλα αυτά, ήταν ο -πάντα πολύ καλός στη βροχή- Μιγκέλ Ολιβέιρα της ΚΤΜ εκείνος που ανέβηκε από νωρίς στην πρώτη θέση του πίνακα των χρόνων, μπροστά από τον Τζακ Μίλερ. Ωστόσο, περίπου 5 λεπτά πριν από το τέλος ο Μπραντ Μπίντερ έβαλε σλικ ελαστικά στη μοτοσικλέτα του και έριξε το χρόνο κατά 3 δευτερόλεπτα. Αυτό έδωσε το έναυσμα σε όλους τους αναβάτες να επιστρέψουν στα γκαράζ τους και να βάλουν κι αυτοί τα σλικ ελαστικά, για μία ή δύο τελευταίες και αποφασιστικές προσπάθειες.

Προτού η βροχή αρχίσει ξανά να πέφτει δυνατά στο τελευταίο κομμάτι της πίστας, οι αναβάτες κατάφεραν να σημειώσουν καλούς χρόνους με τα σλικ ελαστικά.

Ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο με την Gresini Ducati έκανε την έκπληξη και ανέβηκε στην πρώτη θέση του πίνακα των χρόνων, ενώ ο Μαρκ Μάρκεθ, που πάντα τα πηγαίνει πολύ καλά σε τέτοιου είδους συνθήκες, πήρε τη 2η θέση που οδηγούσε στο Q2. Εκτός έμεινε ο Τζακ Μίλερ, που θα ξεκινήσει από τη 13η θέση.

Q2

Αναμένοντας τη βροχή να δυναμώσει, με το που άνοιξε το pitlane όλες οι μοτοσικλέτες βγήκαν αμέσως στην πίστα για να προλάβουν να κάνουν όσο γινόταν περισσότερους γύρους με σλικ ελαστικά. Αμέσως όμως ήταν ξεκάθαρο ότι δεν ήταν δυνατόν να κινηθούν με σλικ κάτω από τη δυνατή βροχή, κάτι που το έκανε πασιφανές το τρομακτικό hihgside του Μαρκ Μάρκεθ. Ο Ισπανός ευτυχώς δεν έπαθε τίποτα, κάτι που δεν μπορεί να ειπωθεί για τη μοτοσικλέτα της Repsol Honda, που έπιασε φωτιά μετά την πτώση.

Είχε περάσει μόλις 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα από την έναρξη και η κόκκινη σημαία έκανε την εμφάνισή της. Όλοι επέστρεψαν στα γκαράζ τους, περιμένοντας την απόφαση των αγωνοδικών για την επανέναρξη της περιόδου. Αυτό έγινε λίγα λεπτά αργότερα και για άλλη μία φορά όλοι βγήκαν στην πίστα με σλικ ελαστικά, για να προλάβουν τη βροχή. Μαζί τους και ο Μαρκ Μάρκεθ με τη δεύτερη μοτοσικλέτα του, ο οποίος όμως έκανε μόνο ένα αναγνωριστικό γύρο και επέστρεψε στο γκαράζ της Repsol Honda.

Δείχνοντας πιο εξοικειωμένος με τις συνθήκες, ο Ντι Τζιαναντόνιο ανέβηκε αμέσως στην κορυφή των χρόνων και μάλιστα με διαφορά άνω του 1 δευτερολέπτου από τους Μπεζέκι και Μαρίνι που ακολουθούσαν. Ήταν μια πολύ ασυνήθιστη κατάταξη στο ξεκίνημα του Q2. Λίγο αργότερα ο Πέκο Μπανάια βελτίωσε το χρόνο του και ανέβηκε στη 2η θέση, ενώ ο Νακαγκάμι της LCR Honda πήρε την 4η θέση. Ο Μάρκο Μπεζέκι όμως της VR46 Ducati δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και ανέβηκε αυτός στη 2η θέση.

Για όλους τους αναβάτες ήταν δύσκολο να «διαβάσουν» τις συνθήκες, ωστόσο καθώς η νεροποντή δεν ερχόταν, όλοι έμεναν στην πίστα και προσπαθούσαν να βελτιώσουν τους χρόνους τους. Ο Ζοάν Ζαρκό ήταν αυτός που τα κατάφερε καλύτερα, ανεβαίνοντας στην κορυφή, λίγα λεπτά πριν το τέλος. Η πίστα όμως παρέμενε στεγνή και οι χρόνοι έπεφταν σε κάθε πέρασμα.

Τελικά, εκείνος που κατάφερε στα τελευταία δευτερόλεπτα κατάφερε να κινηθεί ταχύτερα από όλους και να πάρει την pole position στο Mugello ήταν ο εντυπωσιακός Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο με την Ducati της Gresini, Δίπλα του στην πρώτη σειρά της εκκίνησης θα έχει άλλες δύο δορυφορικές Ducati, εκείνες των Μπεζέκι στη 2η θέση και Μαρίνι στην 3η, από την ομάδα του Βαλεντίνο Ρόσι. Ακολούθησαν οι Ζαρκό, Μπανάια, Κουαρταραρό, Αλέιξ Εσπαργκαρό, Νακαγκάμι, Πολ Εσπαργκαρό, Μπαστιανίνι, Μαρτίν και Μαρκ Μαρκέθ.

Ο αγώνας της Κυριακής θα ξεκινήσει στις 3:00 μ.μ. ώρα Ελλάδας

Αποτελέσματα Q1

Αποτελέσματα Q2