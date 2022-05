O Σέρχιο Πέρεζ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην τρίτη περίοδο δοκιμών στο Πριγκιπάτογια τη Red Bull Racing και η μάχη με τη Ferrari για την pole αναμένεται μεγάλη.

Η Red Bull Racing και ο Σέρχιο Πέρεζ άλλαξαν τα δεδομένα στο Grand Prix Μονακό, κατακτώντας την κορυφή στο FP3. O Μεξικανός οδηγός στις τελευταίες στιγμές της διαδικασίας έγραψε το 1:12,476 και πήρε την 1η θέση για μόλις 41 χιλιοστά από τον Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι πολύ μικρή και θα έχουμε μεγάλη μάχη στις κατατακτήριες. Η διαφορά τους από τους υπόλοιπους είναι πάνω από μισό δευτερόλεπτο, με έξι διαφορετικές ομάδες να δίνουν μεγάλη μάχη για τις θέσεις της 10άδας.

Ας δούμε όμως τι έγινε στην τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix Μονακό. Σε αντίθεση με το τι συνέβη την Παρασκευή στο ξεκίνημα της διαδικασίας, δεν είχαμε έντονη κινητικότητα όταν άναψαν τα πράσινα φώτα στο τέλος του pitlane. Ο Αλόνσο ήταν ο πρώτος που γυρνούσε στην πίστα, μαζί με τους Ρικάρντο και Μπότας, με τον οδηγό της McLaren να χρειάζεται να βάλει πολλούς γύρους μετά το ατύχημά του στο FP2.

First driver on the softs this Saturday... Magic Alonso into P1! ✨ #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/CDY1vxfLsf

Μέχρι να συμπληρωθούν 15 λεπτά είχαμε όλους τους οδηγούς στην πίστα, με τους περισσότερους να γράφουν γρήγορα περάσματα με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Ενώ οι Ferrari είχαν το προβάδισμα στη διαδικασία, η Red Bull Racing με τον Πέρεζ έγραψε τον ταχύτερο χρόνο στο 1:13,297. Ο Λεκλέρ είχε γράψει ακριβώς τον ίδιο χρόνο. Οι δύο ομάδες έδειχναν μακράν καλύτερες του ανταγωνισμού, με τους Γκασλί και Νόρις να μην μπορούν να πλησιάσουν κάτω από το μισό δευτερόλεπτο.

Η ομάδα που δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα ήταν η Mercedes. Κάθε φορά μάλιστα που η κάμερα πήγαινε πάνω στους Χάμιλτον και Ράσελ, το μονοθέσιο έμοιαζε να θέλει να «ξεκολλήσει» από το οδόστρωμα και να φύγει στις μπαριέρες. Μέχρι το μέσον της διαδικασίας, οι δύο οδηγοί ήταν στις παρυφές της 10άδας.

Με 30 λεπτά να απομένουν στη διαδικασία, ο Λεκλέρ έκανε έναν τρομερά γρήγορο γύρο στο 1:12,885 και ανέβηκε και πάλι στην 1η θέση της κατάταξης. Η διαφορά από τις Red Bull σε εκείνο το σημείο ήταν στα τέσσερα δέκατα του δευτερολέπτου.

Καθώς είχαμε μπει στο δεύτερο μισό της διαδικασίας, οι ομάδες φόρεσαν στα μονοθέσιά τους φρέσκο σετ ελαστικών της μαλακής γόμας, ώστε να κάνουν τις τελικές προετοιμασίες για τις κατατακτήριες. Η μάχη ανάμεσα σε Γκασλί και Νόρις συνεχίστηκε και πάλι, με τους δύο οδηγούς να χωρίζονται στα χιλιοστά όλο το τριήμερο.

Αυτός που βελτίωσε τον χρόνο ήταν αρχικά ο Σάινθ, με τον Πέρεζ να τον εκτοπίζει από την κορυφή λίγο αργότερα. Ο Μεξικανός έγραψε χρόνο στο 1:12,777 και ήταν λιγότερο από ένα δέκατο του δευτερολέπτου ταχύτερος του οδηγού της Ferrari.

Οι Λεκλέρ και Πέρεζ έδειχναν να είναι ένα επίπεδο πάνω από τους teammate τους. Ο οδηγός της Red Bull Racing επικράτησε στη μάχη του FP3 με το 1:12,476, μόλις 41 χιλιοστά ταχύτερος του Μονεγάσκου. Στη διαδικασία αυτή δεν είχαμε κάποιο απρόοπτο συμβάν, εκτός από την επαφή που είχε ο Στρολ με τις μπαριέρες στις στροφές της πισίνας.

💥 Stroll slides into the wall...



But he's able to keep on going and heads straight for the pits 🛠#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/Nv8V4S60Co