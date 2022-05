O Σαρλ Λεκλέρ ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών στο Πριγκιπάτο του Μονακό, με έναν εξαιρετικό χρόνο.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το αγωνιστικό τριήμερο του Grand Prix Μονακό για τη Scuderia Ferrari, με τον Σαρλ Λεκλέρ να γράφει την καλύτερη επίδοση στο FP1. O Μονεγάσκος σημείωσε χρόνο 1:14,531 και έθεσε το ρυθμό στο Μονακό, μπροστά από τον Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull Racing. O Μεξικανός ήταν μόλις 39 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω του και η μάχη των δύο ομάδων ξεκίνησε εντυπωσιακά.

Πολύ θετική ήταν η εμφάνιση της McLaren έχοντας δύο οδηγούς εντός της πρώτης 10άδας, ενώ προβλήματα αντιμετώπισαν Alfa Romeo και Haas. O Βάλτερι Μπότας δεν έγραψε χρονομετρημένη προσπάθεια, ενώ ο Μικ Σουμάχερ προκάλεσε τη μοναδική κόκκινη σημαία του FP1.

The new era of cars hits the streets of Monaco 💫



W😍W!#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/wrvospuaxp