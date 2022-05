Ο CEO της McLaren Ζακ Μπράουν έστειλε το δικό του μήνυμα προς τον Αυστραλό οδηγό, έπειτα από ακόμα ένα απογοητευτικό αποτέλεσμα.

Το Grand Prix Ισπανίας ήταν ένα πολύ παράξενο αγωνιστικό τριήμερο για τη McLaren. O Λάντο Νόρις κατάφερε να πάρει την 8η θέση και 4 βαθμούς παρά το γεγονός πως έτρεξε με αμυγδαλίτιδα. Από την άλλη, ο Ντάνιελ Ρικάρντο δεν πήρε βαθμούς, καθώς τερμάτισε 12ος. Ο Αυστραλός έχει μαζέψει μόλις 11 βαθμούς έως τώρα στο πρωτάθλημα, από τους 50 που έχε σημειώσει συνολικά η McLaren. Οι εμφανίσεις του μέχρι τώρα είναι ιδιαίτερα απογοητευτικές, με καλύτερο αποτέλεσμα να είναι η 6η θέση στο Grand Prix Αυστραλίας, τον εντός έδρας αγώνα του.

Ο CEO της McLaren, Ζακ Μπράουν, μίλησε στο Sky Sports και αναγνώρισε την υπεροχή του Νόρις έναντι του Ρικάρντο, όπως επίσης το γεγονός ότι ο Αυστραλός δεν αποδίδει τα αναμενόμενα με την MCL36: «Ο Λάντο έχει σίγουρα την υπεροχή έναντι του Ντάνιελ. Προφανώς και θα θέλαμε να είναι πιο κοντά ο Ντάνιελ στον Λάντο και να είχαμε μία πολύ ωραία εσωτερική μονομαχία. Ο Ρικάρντο απλά δεν νιώθει άνετα με το μονοθέσιό του. Προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα, αλλά για εκείνον ήταν ακόμα ένα απογοητευτικό τριήμερο. Εκτός από τη Μόντσα του 2021 και κάποιους άλλους αγώνες, ο Ρικάρντο δεν έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες μας. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δουλέψουμε σκληρά ως ομάδα, να συνεχίσουμε να πιέζουμε και αυτό που πάει στραβά τώρα να διορθωθεί σύντομα».

Επιπλέον ο Μπράουν τόνισε το γεγονός πως αναδεικνύεται η αξία του Νόρις: «Όπως βλέπετε, αυτό δείχνει το πόσο καλός είναι ο Λάντο. Πιστεύω πως είναι ένας από τους καλύτερους οδηγούς στον κόσμο αυτή τη στιγμή, νομίζω πως είναι και ένα κομπλιμέντο για το πόσο καλός είναι ο Λάντο με τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στους δύο».

Ήδη εδώ και μερικές εβδομάδες έχουν ξεκινήσει οι φήμες που θέλουν τον Ρικάρντο εκτός McLaren τα επόμενα χρόνια, με τους μνηστήρες του να είναι αρκετοί.

