Ο Βρετανός οδηγός έζησε ένα από τα πιο δύσκολα αγωνιστικά τριήμερα της καριέρας του στη Βαρκελώνη, καθώς έτρεξε με υψηλό πυρετό.

Μετά τις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου στο Grand Prix Ισπανίας, ο Λάντο Νόρις αποκάλυψε πως δεν ήταν καλά στην υγεία του. Ο επικεφαλής της McLaren, Αντρέας Σάιντλ, επιβεβαίωσε πως ο νεαρός Βρετανός υπέφερε από αμυγδαλίτιδα. Την Κυριακή στο Grand Prix, η εξωτερική θερμοκρασία άγγιξε τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο οδόστρωμα ξεπέρασε τους 50 βαθμούς. Αυτό όμως δεν απέτρεψε τον οδηγό της McLaren από το να τερματίσει στην 8η θέση, εντός της βαθμολογούμενης 10άδας. Μετά τον αγώνα, ο γιατρός της βρετανικής ομάδας του έκανε εξετάσεις πριν του δώσει το «οκ» για να κάνει δηλώσεις στον Τύπο.

«Σήμερα τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Ένιωθα πολύ άσχημα, υποφέρω από αμυγδαλίτιδα και αυτό σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες έκανε τον αγώνα έναν εκ των δυσκολότερων που έχω οδηγήσει ποτέ μου. Αναγκάστηκα να χάσω αρκετές συναντήσεις με τους μηχανικούς, κάτι που δεν με βοήθησε να προετοιμαστώ σωστά για τον αγώνα. Είμαι όμως πολύ χαρούμενος με το γεγονός πως πήραμε βαθμούς. Η ομάδα δούλεψε σκληρά για να φέρει επιπλέον απόδοση με τις αναβαθμίσεις και μπορούμε μέσω των δεδομένων μας να βρούμε ακόμη περισσότερη ταχύτητα», ανέφερε ο Νόρις.

Ο επικεφαλής της McLaren, Αντρέας Σάιντλ, ήταν πολύ χαρούμενος με την απόδοση του οδηγού του και δεν είχε λόγια να τον ευχαριστήσει: «Δεν θα ρισκάραμε ποτέ την υγεία του Λάντο, θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Έχουμε έναν γιατρό που παίρνει επίσης αποφάσεις. Ως ομάδα και προσωπικά εγώ δεν μπορώ να τον ευχαριστήσω αρκετά για το μαχητικό του πνεύμα, διότι αυτό μας έφερε αυτούς τους 4 βαθμούς».

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, ο Νόρις κατάφερε για ακόμα μία φορά να κερδίσει με άνεση τον teammate του, Ντάνιελ Ρικάρντο, ο οποίος είχε ακόμα έναν απογοητευτικό αγώνα. Ο Αυστραλός εκκίνησε από την 9η θέση αλλά τερμάτισε στη 12η. Στη βαθμολογία των κατασκευαστών, η McLaren έχει πλέον 50 βαθμούς, 11 περισσότερους από την Alfa Romeo.

Chequered flag at the #SpanishGP. 🏁



A hotly contested race in the sunshine. Points on the board, but we must continue working hard, team. 👊🇪🇸 pic.twitter.com/cOxdrjlP9O