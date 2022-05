Παρά την αγωνιστική ανάκαμψη στην Ισπανία, δεν είναι όλα ρόδινα στο στρατόπεδο της γερμανικής ομάδας.

Όπως όλα δείχνουν στη φετινή χρονιά, η αξιοπιστία των μονάδων ισχύος θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη νέα εποχή της Formula 1. Στο Grand Prix Ισπανίας είδαμε τηv Alpine να αλλάζει κινητήρα στο μονοθέσιο του Φερνάντο Αλόνσο πριν την εκκίνηση, ενώ κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari εγκατέλειψε από μηχανικό πρόβλημα.

Όμως ένας ακόμα κατασκευαστής που είχε προβλήματα ήταν η Mercedes. Στους τελευταίους γύρους, τόσο ο Τζορτζ Ράσελ, όσο και ο Λιούις Χάμιλτον κινδύνεψαν να εγκαταλείψουν. Μάλιστα, ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έχασε την 4η θέση από τον Κάρλος Σάινθ, έχοντας ανακάμψει από την 19η που ήταν στον πρώτο γύρο.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βολφ, επικαλέστηκε τον παράγοντα 'αξιοπιστία', που είναι πολύ σημαντικός για τη γερμανική ομάδα: «Ναι είναι αλήθεια, έχουμε ορισμένες ανησυχίες σχετικά με την αξιοπιστία. Είχαμε διαρροή νερού στον κινητήρα του Χάμιλτον και γενικό πρόβλημα υπερθέρμανσης στο μονοθέσιο του Ράσελ. Είναι ανησυχητικό και πρέπει να δούμε τα δεδομένα».

Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες έπαιξαν το ρόλο τους, με τη θερμοκρασία αέρα να φτάνει τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ αυτή στο οδόστρωμα ξεπέρασε τους 50 βαθμούς. Επιπλέον η Mercedes είναι η ομάδα που έχει ένα σύστημα ψύξης που πιέζει τα όρια.

Η W13 βελτιώθηκε σημαντικά χάρη στις τελευταίες αναβαθμίσεις της Mercedes, με τους Ράσελ και Χάμιλτον να έχουν πολύ καλύτερο ρυθμό σε σχέση με τους προηγούμενους αγώνες. Ο Βολφ τόνισε πως ακόμα η ομάδα του μαθαίνει το μονοθέσιο: «Πιστεύω πως με ό,τι κάνουμε πραγματικά μαθαίνουμε. Οι κανονισμοί μάς έπιασαν στον ύπνο υπό μία έννοια και βήμα-βήμα κατανοούμε τι πρέπει να κάνουμε για να βρούμε απόδοση στο μονοθέσιό μας. Κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα στην Ισπανία και μειώσαμε τη διαφορά από τον ανταγωνισμό κατά το ήμισυ».

