Ο οδηγός της Mercedes οδήγησε εντυπωσιακά στην Ισπανία και επιβραβεύτηκε με το τρίτο βάθρο του στην F1.

Μπορεί ο Μαξ Φερστάπεν να ήταν ο μεγάλος νικητής του Grand Prix Ισπανίας και η Red Bull Racing να έφυγε από τη Βαρκελώνη με ένα πολύ σημαντικό 1-2, όμως για ένα μεγάλο διάστημα του αγώνα, ο Τζορτζ Ράσελ πατούσε φρένο στους «ταύρους».

Ο οδηγός της Mercedes εκκίνησε από την τέταρτη θέση του grid, στην εκκίνηση πέρασε τρίτος και μετά την προσωρινή έξοδο του Φερστάπεν στον γύρο 9, ανέβηκε δεύτερος. Μάλιστα, για λίγο, βρέθηκε ακόμα και να οδηγεί τον αγώνα.

Παρότι έπαιξε εντυπωσιακή άμυνα έναντι του Ολλανδού, εκμεταλλευόμενος το γεγονός πως η το DRS της RB18 δυσλειτουργούσε, τελικά ηττήθηκε μέσω στρατηγικής. Όσο για τον Σέρχιο Πέρες, αυτός τον πέρασε πιο εύκολα.





Όμως ο Ράσελ είδε την καρό σημαία τρίτος, σε ένα ακόμα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Στο δεύτερο βάθρο του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 του 2022 και τρίτο συνολικά στην καριέρα του.

«Θα ήθελα να μπορούσα να πω πως οι αναβαθμίσεις έχουν βελτιώσει σημαντικά την απόδοσή μας, όμως σήμερα ήταν ένα σκληρός αγώνας. Τα έδωσα όλα για να κρατήσω πίσω μου τον Μαξ αλλά έκανε πολύ καλή δουλειά. Όταν είχα τις Red Bull στους καθρέφτες μου, έκανα ότι μπορούσα για να τις κρατήσω πίσω. Ήταν απολαυστικοί γύροι. Ειδικά οι τελευταίοι γύροι ήταν πολύ δύσκολοι. Ήταν αγώνας επιβίωσης», είπε χαρακτηριστικά ο 24χρονος.

