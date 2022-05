O Σαρλ Λεκλέρ ήταν ο ταχύτερος οδηγός και στην τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών του GP Ισπανίας, κάνοντας το απόλυτο για τη Scuderia Ferrari.

Η δράση συνεχίστηκε στην πίστα της Βαρκελώνης όπου διεξάγεται ο έκτος αγώνας της Formula 1 για το 2022, με τη Ferrari να κυριαρχεί σε όλες τις περιόδους ελεύθερων δοκιμών με τον Σαρλ Λεκλέρ. Ο Μονεγάσκος έγραψεμε τη μαλακή γόμα ελαστικών το 1:19,772 και πήρε την 1η θέση στα τελικά αποτελέσματα. Aκολούθησε ο Μαξ Φερστάπεν που ήταν λιγότερο από ένα δέκατο του δευτερολέπτου πιο αργός, ενώ ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes ήταν στην 3η θέση.

Ύψιστης σημασίας ήταν το γεγονός πως Ferrari, Red Bull Racing και Mercedes είχαν διαφορά μεταξύ τους μόλις 0,148 δευτερόλεπτα, κάτι το οποίο μας προϊδεάζει για μία μάχη τριών στις κατατακτήριες δοκιμές, στις 5 το απόγευμα. Η διαδικασία διεξήχθη δίχως προβλήματα και διακοπές, με όλες τις ομάδες να πραγματοποιούν με επιτυχία τα προγράμματά τους.

Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά τι έγινε στην τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην πίστα της Βαρκελώνης. Ο Λάντο Νόρις ήταν ο πρώτος οδηγός που βγήκε στην πίστα, με τον Βρετανό να χρειάζεται γύρους, μιας και λόγω ζημιάς στο πάτωμα της MCL36 έχασε πολύτιμο χρόνο στο FP2 της Παρασκευής. Η ημέρα δεν ξεκίνησε καλά για την AlphaTauri, καθώς ο Γκασλί επέστρεψε άρον-άρον στο γκαράζ με καπνούς να βγαίνουν από το πίσω μέρος του μονοθεσίου.

Αρκετή ησυχία επικρατούσε στην πίστα στα πρώτα 10 λεπτά, με τον Βάλτερι Μπότας να είναι στην κορυφή των χρόνων με το 1:21,326. Προβλήματα αντιμετώπισε και ο Μικ Σουμάχερ, με το πίσω του δεξί φρένο να πιάνει φωτιά. Άμεσα οι μηχανικοί προσπάθησαν να σβήσουν τη φωτιά που προκλήθηκε, ενώ στο σημείο έσπευσαν βοηθοί της πίστας.

Early problems for Pierre Gasly 😣



He's been wheeled back into the garage for the team to take a closer look 🔎💨#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/taV0XvRKNJ — Formula 1 (@F1) May 21, 2022

Με τη συμπλήρωση 15 λεπτών, οι δύο οδηγοί της Ferrari βγήκαν στην πίστα με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Ο Λεκλέρ ήταν ο ταχύτερος των δύο με το 1:20,278, όντας δύο δέκατα του δευτερολέπτου ταχύτερος του teammate του. Οι δύο Mercedes ακολούθησαν, με το DRS στο μονοθέσιο του Χάμιλτον να μην λειτουργεί ούτε σήμερα. Οι χρόνοι ήταν πιο αργοί σε σχέση με το FP2, με τις ομάδες να πραγματοποιούν διαφορετικά προγράμματα η κάθε μία.

Έπρεπε να περάσουν 25 λεπτά για να δούμε τον Φερστάπεν στην πίστα. Ο Ολλανδός με τη μαλακή γόμα κατάφερε να κάνει τον 2ο ταχύτερο χρόνο, χάνοντας τέσσερα ολόκληρα δέκατα στο δεύτερο κομμάτι, όπως ακριβώς έγινε την Παρασκευή. Παρά το γεγονός πως τον Φεβρουάριο έγιναν εδώ χειμερινές δοκιμές, οι ομάδες έκαναν δοκιμές με το στήσιμο των μονοθεσίων τους, καθώς έπρεπε να κατανοήσουν καλύτερα τη λειτουργία τους και φυσικά, την απόδοση των αναβαθμίσεων που έχουν φέρει στο συγκεκριμένο αγώνα.

Mick Schumacher's brakes are feeling the Barcelona heat! 🔥



The fire has been put out and he's back in the garage#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/rPacCdgIO4 — Formula 1 (@F1) May 21, 2022

Η Ferrari ήταν η πρώτη ομάδα που έβαλε δεύτερο σετ μαλακής γόμας στους οδηγούς της, ενώ ήμασταν στο δεύτερο μισό της διαδικασίας. Ο Λεκλέρ βελτίωσε στο 1:19,772 και ήταν τριάμισι δέκατα ταχύτερος του Σάινθ. Οι Κέβιν Μάγκνουσεν και Μπότας είχαν σκαρφαλώσει στις θέσεις 5 και 6 μπροστά από τις Mercedes, μαρτυρώντας πως έκαναν προσομοιώσεις κατατακτηρίων.

George Russell is up to P2! 👀



He splits the two Ferraris, with Charles Leclerc still fastest#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/OF77M90Xhs — Formula 1 (@F1) May 21, 2022

Στα τελευταία 20 λεπτά είδαμε περισσότερους οδηγούς να κάνουν τις δικές τους προσομοιώσεις. Ο Ράσελ ανέβηκε προσωρινά στη 2η θέση όντας ένα δέκατο πίσω από τον Λεκλέρ. Ο Φερστάπεν τον εκτόπισε από τη θέση αυτή, ενώ ο Χάμιλτον, ενώ ήταν σε θέση να περάσει τον Λεκλέρ, έκανε ένα κακό τελευταίο κομμάτι και πλασαρίστηκε στην 4η θέση. Ο Πέρεζ επίσης δεν έκανε καθαρό γύρο και ήταν λιγότερο από μισό δευτερόλεπτο πιο αργός από τη Ferrari.



Σημαντικό ήταν το γεγονός πως δεν επιχείρησαν όλοι να κάνουν γρήγορες προσπάθειες. Ο Νόρις σκαρφάλωσε στην 7η θέση, ενώ εντός της πρώτης 10άδας είδαμε μία Haas, μία Alfa Romeo και μία Alpine. H διαδικασία ολοκληρώθηκε με τους οδηγούς να πραγματοποιούν τις τελευταίες δοκιμές των προγραμμάτων τους, λίγο πριν τις κατατακτήριες.

🏁 END OF FP3 - TOP 10 🏁



1 LEC 📸

2 VER

3 RUS

4 HAM

5 SAI

6 PER

7 NOR

8 MAG

9 BOT

10 OCO#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/MwbEBB89EP May 21, 2022

Η δράση συνεχίζεται στις 17:00 με τις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ισπανίας, που όπως όλα δείχνουν θα είναι μάχη ανάμεσα σε τρεις ομάδες. Μην χάσετε το LIVE του gMotion by Gazzetta από τις 16:40.

Η κατάταξη του FP3 του GP Ισπανίας

Φωτογραφίες: Scuderia Ferrari