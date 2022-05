Παρά τα σενάρια για τεχνικά προβλήματα, η ιταλική ομάδα της F1 ήταν καθησυχαστική σχετικά με όσα έγιναν στη Μόντσα.

Προτού οι ομάδες ταξιδέψουν στην Ισπανία για τον έκτο εκ των είκοσι-δύο γύρων του παγκοσμίου πρωταθλήματος Formula 1 του 2022 (τουλάχιστον προς το παρόν αφού δεν έχουμε ακόμα αντικαταστάτη του Grand Prix Ρωσίας) , η Ferrari έκανε μία ενδιάμεση στάση στη θρυλική πίστα της Μόντσα.

Η ιταλική ομάδα βρέθηκε εκεί για να πραγματοποιήσει ημέρα κινηματογράφησης, όπως άλλωστε επιτρέπουν οι κανονισμοί της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Κάθε ομάδα δικαιούται δύο τέτοιες ημέρες. Συνήθως η πρώτη αξιοποιείται πριν την σεζόν, όντως για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες στον τομέα του promotion αλλά και ως shakedown των νέων μονοθεσίων. Η δεύτερη αξιοποιείται μεσούσης της σεζόν όταν κρίνεται πως είναι η ιδανική στιγμή για τις ανάγκες της ομάδας.

Βέβαια δεν υπάρχει απόλυτη ελευθερία. Τα μονοθέσια πατούν σε ειδικά demo ελαστικά της Pirelli κι όχι αυτά που χρησιμοποιούν στους αγώνες ενώ υπάρχει πλαφόν στα 100 χιλιόμετρα. Παρά τους περιορισμούς, ειδικά φέτος που έχουμε εντελώς νέα μονοθέσια, η ευκαιρία για αξιολόγηση νέων μερών στην πίστα και σύγκριση με όσα δεδομένα έχουν συλλεχθεί στη δουλειά στην αεροδυναμική σήραγγα και τους προσομοιωτές, είναι σημαντική.

Έτσι η Scuderia πήγε στη Μόντσα όπου σύμφωνα με τον Ιταλικό Τύπο, δοκίμασε κάποια από τα νέα στοιχεία που θα δούμε στις F1-75 από το επικείμενο Grand Prix της Ισπανίας που διεξάγεται 20 με 22 Μαΐου στην πίστα του Μονμελό, λίγο έξω από τη Βαρκελώνη.



Όμως σύμφωνα με τους γείτονες, η ημέρα της Ferrari είχε προβλήματα, με τα ηλεκτρικά του 066/7 κινητήρα να φέρνουν το κόκκινο μονοθέσιο σε στάση στο τέλος της ευθείας. Και γενικά, το πρόγραμμα να περιλαμβάνει σύντομες εξορμήσεις στην πίστα και μεγάλες σε διάρκεια παραμονές στο γκαράζ.





Η Scuderia απάντησε στον ντόρο που δημιουργήθηκε αναφέροντας παρασκηνιακά πως ο Σαρλ Λεκλέρ που βρισκόταν στο τιμόνι, είχε μόλις συμπληρώσει 17 γύρους, είχε πιάσει το όριο των 100 χιλιομέτρων και γι’ αυτό ακινητοποίησε το μονοθέσιο του.

Όσο για τις μεγάλες σε διάρκεια παύσεις στο πρόγραμμα, είναι λογικές αν δεχθούμε πως οι Ιταλοί τοποθετούσαν νέες λύσεις πάνω στην F1-75 για αξιολόγηση.

Μετά τις πρώτες πέντε στάσεις του 2022, η ιταλική ομάδα βρίσκεται στην κορυφή τόσο της βαθμολογίας κατασκευαστών όσο κι εκείνης των οδηγών, με τον Leclerc.

