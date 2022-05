Η Βρετανική ομάδα θέλει να εδραιωθεί ως μια από τις κορυφαίες του grid της F1, βελτιώνοντας την απόδοση του μονοθεσίου της.

H σεζόν της Formula 1 για το 2022 ξεκινάει τώρα για τη McLaren, που ετοιμάζεται πυρετωδώς για το Grand Prix Ισπανίας. Η MCL36 αναμένεται να υποστεί αλλαγές, με την ομάδα του Ουόκινγκ να έχει προγραμματίσει μια σειρά από αναβαθμίσεις που θα βελτιώσουν την απόδοσή της. Η πίστα της Βαρκελώνης είναι αρκετά γνωστή στις ομάδες και παράλληλα ένα σύνηθες μέρος για να φέρουν αναβαθμίσεις. Έτσι, μπορούν να συγκρίνουν άμεσα τα δεδομένα του αγωνιστικού τριημέρου με αυτά των χειμερινών δοκιμών που είχαν γίνει στην ίδια πίστα.

Ο επικεφαλής της McLaren Racing, Αντρέας Σάιντλ, μίλησε για την επόμενη πρόκληση της ομάδας του και το γεγονός πως θα φέρει για πρώτη φορά στο 2022 ένα σημαντικό πακέτο αναβαθμίσεων: «Αυτό το τριήμερο θα φέρουμε αναβαθμίσεις στο μονοθέσιό μας. Όλες οι ομάδες ήταν πολύ απασχολημένες ώστε να κάνουν αλλαγές στα μονοθέσιά τους, οπότε η μάχη για βαθμούς θα είναι και πάλι έντονη. Στις χειμερινές δοκιμές ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πως θα ανταποκριθεί το μονοθέσιό μας με τις αναβαθμίσεις που θα φέρουμε. Ευελπιστώ να έχουμε καλές μάχες και να παλέψουμε για πολλούς βαθμούς».

Μέχρι στιγμής στο 2022 τη σημαία της ομάδας σηκώνει ο Λάντο Νόρις, ο οποίος έχει μαζέψει 35 από τους 46 κερδισμένους βαθμούς. Στο Μαϊάμι εγκατέλειψε αλλά τώρα, ο Βρετανός θέλει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα: «Ανυπομονώ να δείξουμε όλα όσα έχουμε μάθει μέχρι τώρα, αλλά το Μαϊάμι έδειξε πως έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο μπροστά μας, προτού έχουμε σταθερά αποτελέσματα. Είναι σημαντικό να παραμένουμε αισιόδοξοι. Έχω αφήσει πίσω μου την εγκατάλειψη του Μαϊάμι».

Από τη μεριά του, ο Ντάνιελ Ρικάρντο παραμένει αισιόδοξος πως θα πάρει ένα καλό αποτέλεσμα στην Ισπανία: «Πρέπει να παραμείνουμε αισιόδοξοι και να δείξουμε στην Ισπανία όλα όσα μάθαμε στον προηγούμενο αγώνα. Πέρυσι τα πήγα καλά στη Βαρκελώνη και ανυπομονώ να επιστρέψω εκεί με την MCL36. Μετά το Μπαχρέιν, έχουμε δείξει πως μπορούμε να παλεύουμε σταθερά για τη 10άδα. Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε και θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί».

Μετά από 5 αγώνες στο 2022, η McLaren βρίσκεται στην 4η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών με 46 βαθμούς. Είναι 15 μπροστά από την πέμπτη Alfa Romeo και 49 πίσω από την τρίτη Mercedes-AMG. To Grand Prix Ισπανίας είναι προγραμματισμένο για τις 20-22 Μαΐου.

